Multa de 300.000 euros a Endesa per canviar el contracte d'un consumidor i deixar-lo sense bo social

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb 300.000 euros a Endesa per una infracció greu en la protecció dels consumidors. En concret, Endesa va canviar el contracte d'un consumidor sense el seu consentiment, fent-lo entrar al mercat lliure.

Com a conseqüència, el client va perdre els beneficis i descomptes que tenia fins llavors a través del bo social, i als quals tenia dret en la seva anterior tarifa. En la seva resolució, la CNMV considera que Endesa va incomplir les mesures de protecció al consumidor, "en especial les relatives als consumidors vulnerables". La sanció de 300.000 euros és la suma de dues multes: una contra Endesa Energia i l'altra contra Endesa Energia XXI.

Recentment, la CNMC també va multar Naturgy amb 1,2 milions d'euros per una situació similar, mentre que fa unes setmanes Endesa també va rebre una sanció de 260.000 euros per no acreditar el consentiment de 17 clients per canviar de companyia i per haver formalitzar un canvi de comercialitzador d'electricitat sense el permís d'un altre particular. També Iberdrola i EDP Energia han rebut una multa de fins a 70.000 euros per incomplir els requisits de contractació amb els clients.