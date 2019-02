La primera operació del món amb 5G connecta el Mobile i el Clínic en temps real

El Mobile World Congress (MWC) ha viscut aquest dimecres la primera operació guiada amb cobertura 5G, que permet una connexió sense retards gràcies a la baixa latència. El cap del Servei de Cirurgia Gastrointestinal del Clínic i líder de la iniciativa, el doctor Antonio de Lacy, ha connectat des del recinte firal de Gran Via amb l'equip de cirurgians, infermeres i anestesistes que es trobaven al quiròfan de l'hospital realitzant una laparoscòpia a un pacient per extreure-li part de l'intestí gros.

La connexió amb 5G ha permès als especialistes comentar l'operació en temps real. Per al doctor De Lacy, aquest és el "primer pas" per al "somni" de la cirurgia en remot, que permetrà "no només dirigir, sinó moure els instruments que s'utilitzen al quiròfan".

"És important no entrar amb molta profunditat per no lesionar l'uretra", assenyala el doctor De Lacy, mentre dibuixa una línia a la pantalla indicant per on ha de passar l'instrument que els cirurgians estan utilitzant des de l'Hospital Clínic. "En aquesta àrea hi ha tots els nervis, s'ha de vigilar de no tocar-la", continua, davant un auditori ple al Mobile World Congress, que veu en temps real el quiròfan amb l'equip format pels cirurgians, residents, infermeres i anestesistes. "En cirurgia laparoscòpica, és molt important no equivocar-se del pla per on estàs entrant, això és el que hem comentat", ha dit el cap del Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l'Hospital Clínic després de finalitzar la connexió.



La baixa latència -el temps que tarda un paquet d'una terminal a una altra- del 5G obre la porta a operacions remotes, és a dir, que un cirurgià pugui intervenir un pacient que es troba en un altre lloc. Aquest és l'horitzó dels impulsors del projecte 'Cirurgià remot', que de moment no hi posen calendari i que destaquen les aplicacions a curt termini que pot tenir la cinquena etapa de la comunicació mòbil. "Ara de vegades et truquen perquè et canviïs i entris a quiròfan per donar l'opinió. Quan la 5G estigui completament desenvolupada, això no serà necessari, podrem valorar la situació a distància i, per tant, optimitzarem el temps", recalca De Lacy, que també és el cap del Departament de Cirurgia Mínimament Invasiva del Clínic. El desplegament més generalitzat de la 5G -tecnologia estrella del Mobile d'aquest any- està previst a partir del 2020.



"El control remot del pacient serà un pas molt important en els propers mesos o anys", ha afirmat el director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, que ha destacat que la tecnologia 5G obre "un nou escenari molt important no només per a l'hospital sinó per al sistema de salut". "La intel·ligència connectada és crucial per a la salut", ha reblat Campistol. L'Hospital Clínic és el primer centre a l'estat espanyol que ha incorporat la tecnologia 5G en un quiròfan, l'Optimus, que pot registrar en format audiovisual i des de tots els angles la seva activitat i enviar la informació en temps real.



"Això és realment revolucionari", ha celebrat el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, en la presentació de l'operació amb 5G. "És la primera vegada que en la indústria, en el nostre planeta, s'utilitza la 5G per millorar la qualitat de vida de les persones, que és el nostre objectiu", ha assegurat el CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau. La directora de xarxa de Vodafone Espanya, Julia Velasco, ha recalcat que l'operació és "un exemple perfecte de tot el potencial que pot desenvolupar en la societat la 5G".



La xarxa 5G l'ha desenvolupada Vodafone, integrada en l'aplicació de Telestration AIS (Advances In Surgery) Channel, una plataforma en línia referent en educació mèdica i pionera en teleformació de cirurgians. Segons el CEO d'AIS Channel, Rod Menchaca, la seva "obsessió" és portar l'"ensenyament dels millors professionals" de la medicina "arreu del món" amb aquesta tecnologia. A la presentació també hi han assistit el president de la Genealitat, Quim Torra; el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i la consellera de Salut, Alba Vergés.



El projecte s'emmarca dins de 5G Barcelona, una iniciativa impulsada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Atos i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb l'objectiu de convertir la capital catalana en un hub digital de 5G de referència europea.



De Lacy demana a Hoffman que el Mobile es quedi durant molts anys



De Lacy ha conclòs la posada de llarg de l'operació demanant a Hoffman que mantingui la gran cita de la telefonia mòbil a Barcelona durant molts anys. "Crec que entre tots hem de mantenir aquest congrés almenys durant els propers 30 anys", ha afirmat De Lacy, que ha opinat: "Sincerament crec que el senyor Hoffman ha posat bona cara quan li he dit".