La Intersindical apunta que la vaga general “podria ser la segona amb més seguiment” dels deu últims anys

La vaga general d'aquest dijous “pot ser la segona amb més seguiment dels deu últims anys, només per darrere de la del 3-O”, segons la Intersindical-CSC. Segons aquest sindicat, convocant de la protesta, a banda d'aquestes dues s'han impulsat en els 15 últims anys sis vagues generals més, “totes elles amb menys incidència”.

A la vaga general del 8 de novembre del 2017 pel 155, la Generalitat no va oferir dades, però les de Seguretat Social apunten que el seguiment seria proper al 8%, i les patronals afirmaven que era del 10% en el comerç. El 8 de març del 2018, també segons recorda la Intersindical a partir de dades del Ministeri de Treball i la Seguretat Social, el seguiment seria inferior a la del 8-N del 2017. La vaga general del gener de 2011, convocada per CGT i sindicats minoritaris, asseguren que va tenir un seguiment “força residual”.

En aquesta, en canvi, el Departament de Treball ha xifrat la incidència de la vaga general convocada en un 67,45% a les universitats i en un 28,64% a les escoles i instituts, segons dades recollides fins a les 12 del migdia. En el comerç, el seguiment és del 30%; en el sector de la funció pública, del 18,34% i als centres de salut, del 9,08%. Pel que fa al transport de viatgers, la incidència a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona (metro, autobusos i tramvia) és del 67,86%; als Ferrocarrils de la Generalitat, del 9,15% i a Renfe, del 2,83%, segons les dades facilitades per Treball. El consum energètic ha registrat una caiguda del 2,9% en comparació amb el mateix període del dia anterior.

Seguiment majoritari a les universitats

Un dels centres on s'ha notat la incidència de la vaga general ha estat la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on el seguiment ha estat majoritari. A les 10 del matí no hi havia alumnes a les facultats de Ciències de la Comunicació, Ciències de l'Educació, Traducció i Interpretació, Ciències Polítiques i Sociologia, Dret, Filosofia i Lletres, Psicologia i Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques.

A les facultats d'Economia i Empresa i Ciències i Biociències hi havia menys del 5% dels estudiants. Pel que fa a la facultat de Veterinària, al Campus de Sabadell i l'Escola d'Enginyeria, han assistit a classe menys de la meitat dels alumnes. A les Unitats Docents situades fora del campus, l'activitat s'ha desenvolupat de forma totalment normal a excepció del Parc de Salut Mar, on menys del 5% dels estudiants hi han acudit. En aquesta ocasió no hi ha hagut presència de piquets informatius ni accessos bloquejats.

La vaga, a Girona

La vaga també s'ha notat a escoles gironines, com a la Carme Guasch de Figueres. Dels 450 alumnes que té el centre, hi han assistit 82, és a dir el 18%. Pel que fa als mestres, més de la meitat han secundat la protesta d'una plantilla de 29 docents. S'han establert serveis mínims al menjador i s'han suspès les activitats extraescolars. El que sí que s'ha mantingut ha estat el servei d'acollida de tres quarts de 8 del matí.