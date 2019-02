Organitzacions empresarials del sector immobiliari recorren, ara, el 30% de sostre d'habitatge social de Barcelona

Cinc entitats del sector immobiliari de Barcelona i Catalunya han interposat un recurs contenciós administratiu contra la mesura que reserva un 30% del sostre edificable a habitatge social. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya asseguren que la mesura atempta contra “les condicions bàsiques del dret a la propietat” dels qui disposen de sòl.

A més, argumenten que "ni la legislació urbanística estatal ni la catalana habiliten l'Ajuntament de Barcelona a regular en aquesta matèria", tot i que la mesura es va pactar amb el Govern de la Generalitat. La modificació del Pla General Metropolità promoguda pel consistori, i aprovada a la subcomissió d'urbanisme el 5 de desembre, estipula que les construccions d'habitatges plurifamiliars en sòl urbà consolidat o les grans rehabilitacions de més de 600 metres quadrats han de destinar un mínim del 30% del sostre edificable a habitatge de promoció pública.

Segons les entitats que presenten el recurs, la normativa catalana i estatal exclou “la possibilitat d'imposar una càrrega en el sòl urbà”. A més, critiquen la que consideren una “absència de polítiques d'habitatge social” a l'Estat i la “inactivitat del govern municipal”, i els retreuen que cal “millorar la capacitat de gestió i coordinació” en comptes de fer una reforma normativa que, diuen, crea “inseguretat jurídica i impossibilitat la planificació”.

Segons diuen, la modificació “disminuiria el valor mitjà del sòl en un 26%”. A més, les entitats recorden a l'Ajuntament de Barcelona que és titular de 187 solars amb capacitat per fer prop de 7.000 habitatges. També indiquen que a l'àrea metropolitana, hi ha un “potencial de reserves de sòl per construir més de 73.000 habitatges protegits”.