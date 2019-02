Un 22,5% dels temporers enquestats per Càritas assegura haver rebut un tracte humiliant

Un 22,5% dels temporers agraris enquestats per Càritas arreu de l'Estat assegura haver sofert alguna vulneració greu de naturalesa penal a la feina. En concret, un 13% reconeix haver rebut amenaces, un 12% va veure retinguda la seva documentació, mentre un 22,5% afirma haver sofert un tracte humiliant.

L'entitat denuncia la "gravetat" de les dades i adverteix que podrien amagar possibles situacions de tràfic de persones "amb fins d'explotació laboral o treball forçós" en el sector agrari, que serien constitutives d'un delicte penal. D'altra banda, un 46% dels temporers que van participar en l'enquesta reconeix haver cobrat per sota del salari que li correspondria per conveni, i un 47,4% haver-lo cobrat tot o part en negre.

Càritas ha presentat aquest dijous a Lleida -després d'haver-ho fet a Madrid- l'informe 'Vulneracions de drets laborals en el sector agrícola, l'hostaleria i les ocupacions de la llar', realitzat després d'una recerca duta a terme per les delegacions de Càritas d'arreu de l'Estat i basat en 917 entrevistes a persones a les quals ha ofert acompanyament l'entitat humanitària. En la seva elaboració han participat persones ateses per Càritas Diocesana de Lleida, concretament en assentaments de temporers d'Alcarràs, Torres de Segre i a l'oficina d'atenció a les persones temporeres de Lleida.

La investigació, amb que Càritas ha pretès constatar "la vulneració de drets laborals" en aquests tres sectors, s'ha centrat en avaluar les vulneracions dels drets dels treballadors atesos per l'entitat en aspectes concrets, com són les condicions econòmiques, el temps de descans i tracte laboral, i les possibles violacions de tipus penal de les vulneracions de què haurien estat objecte.

Entre altres aspectes, el treball ha premés constatar que el 29,4% dels treballadors agraris, de l'hostaleria i de la llar cobra menys del salari que li correspondria legalment; el 23,8% realitza hores extres sense remuneració; i el 27,4% cobra tot o part del salari en 'negre'. En el cas del sector agrari, un 46% dels temporers que van participar en l'enquesta reconeix haver cobrat per sota del salari que fixa el conveni, i un 47% haver-lo cobrat tot o part en negre.

Càritas, però, considera "especialment preocupants" les vulneracions relacionades amb el Codi Penal detectades com ara que una de cada 20 persones enquestades assegura haver rebut amenaces (en el sector agrari el percentatge és del 13%); que una de cada quatre va veure retinguda la seva documentació (un 12% en el sector agrari), o bé que un 12% reconeix haver rebut un tracte humiliant, xifra que augmenta en el sector agrari fins al 22,5%.

En el cas dels temporers, una de les autores de l'estudi i experta de l'equip d'Inclusió de Càritas Espanyola, Hilde Daems, ha posat de relleu l'existència de "possibles situacions de tràfic amb fins d'explotació laboral o treball forçós". A més, "en no ser identificades com a víctimes d'un delicte que suposa una vulneració greu dels drets humans, ens impedeix poder oferir protecció, assistència, persecució i compensació d'aquests delictes". Cal tenir en compte que un 95% del total de treballadors agraris que van participar en l'estudi són d'origen estranger.

“Normalització” de la vulneració dels dreta laborals

Hilde Daems ha denunciat que "s'ha normalitzat la vulneració dels drets laborals en aquests tres sectors" i, per això, Càritas demana a l'Administració noves regulacions i canvis legislatius per fer-hi front. Les persones que hi treballen "es troben desprotegides i no se senten legitimades per accedir a l'estat de dret". Així, ha explicat que les persones entrevistades reconeixen que "si treballes en un d'aquests tres sectors ja et pots esperar que no et pagaran les hores extres, tens un salari inferior al legal i una part el reps en 'negre'".

Un de cada quatre entrevistats manifesta que eren conscients que es vulnerava la legalitat en la seva feina, però només un 5% va denunciar aquestes situacions, mentre gairebé un 70% "no ho fa per por de perdre la feina o perquè creuen que la denúncia no serveix per a res", segons Daems.

Tot i aquests dèficits, un 70% dels treballadors de l'hostaleria i de la llar diuen estar "bastant" o "molt satisfets" amb la seva trajectòria laboral, dels quals un 35% es considera "molt satisfet". En el sector agrícola, però, aquestes xifres es limiten al 45% i al 12%, respectivament.

Des de Càritas assenyalen que la situació administrativa irregular dels treballadors suposa "un factor afegit de risc" a l'hora de patir la vulneració dels seus drets laborals. No obstant això, l'informe indica que les persones que treballen en els sectors analitzats "pateixen vulneració dels seus drets laborals independentment de la situació administrativa en què es trobin".