El Tribunal de Comptes destapa un sobrecost superior al 500% a les obres de la Sagrera

El Tribunal de Comptes ha destapat un sobrecost del 546% en les obres de l'estació del tren d'alta velocitat a la Sagrera de Barcelona, segons relata a l'''Informe de fiscalització de l'activitat de les societats públiques d'integració del ferrocarril participades per Adif-Alta velocitat a 31 de desembre del 2016'. En concret, en aquella data s'havia executat un 30% de l'obra per un valor de 652 milions d'euros, quan el cost previst inicialment per a tota la intervenció era de 335 milions.

És el desviament més important que ha detectat el tribunal en l'execució d'aquest tipus d'infraestructures, però no és l'únic. En total, 13 estacions de l'AVE han estat més cares del que es preveia, fins arribar a un sobrecost de 7.637 milions (dels 4.101 inicials a 11.738).

El principal augment d'aquest sobrecost correspon a les actuacions d'integració ferroviària, concretament per un import de 6.863 milions. El Tribunal de Comptes ho atribueix a les modificacions dels projectes inicials.

En termes relatius, l'increment del cost global dels convenis, en comparació amb la situació inicial, va ser del 186,21%. Els increments principals corresponen a les actuacions urbanístiques, a altres actuacions i a les despeses financeres i operatives.

Després del sobrecost de la Sagrera, les estacions que més han divergit del pressupost inicials han estat la d'Alacant (395,87%) i Cartagena (281,65%). Cal tenir present que, segons el Tribunal, les obres de Barcelona estaven "pràcticament paralitzades" a finals del 2016, quan se n'havia executat un 30%.

El Tribunal de Comptes addueix que les obres estaven paralitzades "com a conseqüència de les irregularitats detectades" en l'exercici del 2014 en relació a l'execució de les actuacions principals, "en comprovar-se discrepàncies entre el volum executat i l'obra certificada". L'obra s'ha reprès parcialment el 2018.