La 8ª Tapa Solidària del Casal dels Infants recapta més de 23.000 euros

Durant tres mesos, entre el 13 d'octubre i el 13 de gener, els restaurants que han participat en aquesta iniciativa han donat 0,50 euros de la venda d'una tapa concreta de la seva carta a l'entitat, acumulant un recapte de més de 23.000 euros.

Un any més, els ingressos es destinaran al servei maternoinfantil Vincles del, que acompanya dones en situació de vulnerabilitat i els seus fills i filles menors de 3 anys. Sumant mares i infants, el servei fa costat a més de 600 persones cada any.



A Vincles els nens i nenes adquireixen els coneixements i hàbits necessaris per començar l'escola amb una preparació adequada. Les seves mares, sovint dones immigrades sense xarxa de suport, estableixen relacions de confiança entre elles, milloren el seu coneixement del castellà i el català i reben informació sobre el sistema educatiu i la resta de serveis públics.



Lluís Prats, representant de Caves Gramona i voluntari del Casal dels Infants, ha assenyalat que enguany s'han venut més de 41.000 tapes solidàries i ha agraït el compromís dels restaurants participants: "La vostra col·laboració té un impacte diari a través de Casal, i això ens omple d'orgull. M'agradaria que la tasca que duu a terme la iniciaiva de la Tapa Solidària continués molts anys més".



Des de la seva creació, la Tapa Solidària ha recaptat més de 190.000 euros, contribuint a consolidar el projecte Vincles al barri del Raval de Barcelona; a Sant Roc i Llefià, a Badalona; als barris de Fondo, el Raval i Santa Rosa, a Santa Coloma de Gramenet; i al municipi de Salt (Girona).



El Casal dels Infants és una associació que va néixer el 1983 al Raval de Barcelona, impulsada per veïns i veïnes davant la greu situació d'exclusió social que patien nois i noies del barri. Des de llavors, l'entitat ha seguit fent costat a infants i joves en situació de vulnerabilitat, apostant per l'educació com a eina de transformació social i amb el convenciment que qualsevol persona pot tirar endavant si se li garanteix l'acompanyament adequat. Avui, el Casal dels Infants acompanya més de 7.000 infants, joves i les seves famílies a Barcelona (als barris del Raval i el Besòs-Maresme), Santa Adrià de Besòs (el Besòs i la Mina), Badalona (Sant Roc i Llefià), Santa Coloma de Gramenet (el Raval, Santa Rosa i Fondo) i el municipi de Salt (Girona).