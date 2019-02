Patronals i sindicats arriben a un acord per al conveni de la sanitat privada

Les patronals Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i la Unió Catalana d'Hospitals han signat amb els sindicats CCOO i UGT el desè conveni col·lectiu de la sanitat privada, amb una vigència de dos anys. Segons informen les dues associacions empresarials a través d'un comunicat, el conveni, que es va firmar aquest dimecres, contempla augments salarials per als anys 2018 i 2019 i millores en la flexibilitat de la jornada de treball, entre altres mesures. La negociació col·lectiva va començar l'abril de l'any passat i l'acord es va segellar després de dotze reunions.

El Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques contempla un increment global del 3,4% sobre tots els conceptes i inici de la carrera professional: un 0,2% més des de l'1 de gener al 31 d'agost del 2018 i un 3,2% des de l'1 de setembre de l'any passat al 31 de desembre del 2019. Les patronals han acceptat incorporar el concepte d'Inici de la Carrera Professional o Sistema d'Incentivació Professional a la nòmina de desembre d'aquest any en considerar que són “clars incentius per al manteniment de la formació continuada i l'esforç”.

Com a mesures per millorar la flexibilitat de la jornada de treball, l'acord preveu incrementar les hores de lliure disposició, passant de 16 hores recuperables (vuit hores semestrals) a 24 hores (distribuïdes anualment); substituir un tercer dia d'assumptes propis sense justificar per al permís 'social' preexistent i inclusió d'una jornada per any natural per realitzar visites o proves mèdiques personals, entre altres.

Altres punts que s'han pactat són un increment d'una setmana en el permís de paternitat, de quatre a cinc setmanes; augment d'un a dos anys de la reserva del lloc de treball en el cas de sol·licitar una excedència per tenir cura dels fills; incorporació d'una nova excedència en casos d'emergència mundial i mesures preventives per evitar les agressions a professionals.