Catalunya va rebre la visita de 19,1 milions de turistes estrangers el 2018, els mateixos que l'any anterior

Catalunya es va mantenir l'any passat com el principal destí de l'Estat pels turistes internacionals amb 19,1 milions de visites, les mateixes que el 2017, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, el nombre de turistes es manté estable després que al 2017 es registrés un increment del 5,4%.

A més, també és la comunitat on els visitants estrangers han fet més despesa, amb 20.606 milions d'euros, xifra que representa un increment un 7,2% respecte el 2017. La despesa mitjana per turista internacional va ser de 1.078 euros, un 7,2% més, i per persona i dia de 185 euros de mitjana, un 9,7% més. La durada mitjana del viatge es va situar en 5,8 dies, un 2,3% menys. A l'Estat espanyol, es van rebre 82,7 milions de turistes estrangers, un 1,1% més, i la despesa es va enfilar fins als 89.856 milions d'euros, un 3,3% més.

La visita dels turistes estrangers a Catalunya va suposar el 23,1% de tot l'Estat, seguit de les Illes Balears, amb un 16,7%, i els Illes Canàries, amb el 16,6%. Els principals països emissors van ser França, amb el 24,1% del total, i l'agregat de la resta del món. La principal via d'entrada a l'Estat va ser l'aèria, amb un 1,3% més, mentre que per carretera van ser 12,9 milions, un 0,3% més. Pel que fa la durada de l'estada, es va situar entre quatre i set nits.



Pel que fa la despesa turística a l'Estat, es va situar en els 89.856 milions d'euros, amb una despesa mitjana de 1.086 euros per persona, un 2,2% més respecte el 2017. La despesa mitjana per persona i dia va créixer un 7,4%, fins als 146 euros. Els turistes que més van gastar són els britànics, amb 17.796 milions d'euros, un 2,8% més que el 2017, i el van seguir els alemanys, amb 12.002 milions d'euros i un descens de l'1,9%, i els francesos, amb 7.385 milions d'euros, un 4,7% més.