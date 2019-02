Entitats barcelonines volen estendre arreu de Catalunya la reserva d'un 30% d'obra nova a protecció oficial

Amb l'objectiu d'ajudar a les entitats i moviments d'altres municipis a estendre la moció municipal per forçar l'ampliació del parc d'habitatge social, que a Barcelona s'ha fixat en un 30% de les noves promocions, les associacions impulsores han elaborat un manual d'instruccions per compartir els diferents aspectes que ho han fet possible a la capital catalana, és a dir, tant des del punt de vista jurídic, com de les perspectives de comunicació, política, negociació o de pressió al carrer.

A més, les entitats també podran fer un taller pràctic per aprendre de l'exemple de Barcelona i poder exigir als respectius municipis, l'aprovació de la moció.

El manual inclou documents tècnics bàsics, materials, articles per defensar la mesura davant dels detractors entre altres, que poden ser útils als diferents municipis malgrat les dinàmiques i particularitats pròpies que faran, segons les entitats, que cada procés sigui diferent.

Les entitats manifesten que estendre el 30% a tot Catalunya tindrà un efecte “molt positiu” pel dret a l'habitatge, ja que actualment, es donen 60 desnonaments al dia, alguns amb data oberta. Es calcula que el parc públic és tan sols de l'1,5%, 115.634 persones esperen un habitatge protegit i més de 2.500 persones esperen les meses d'emergència.