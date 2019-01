La UOC inverteix 175.000 euros en tres projectes emprenedors amb impacte social

La UOC ha invertit 175.000 euros en el capital social de la spin-off Immersium Studio i les start-ups MINUSHU i BCN Resol, i ho ha fet a través d’Invergy, l’empresa de la Universitat que vehicula les inversions en start-ups del sector educatiu i de les TIC amb un impacte social. Les tres empreses aporten solucions tecnològiques per al sector de l’educació.

Així, Immersium Studio desenvolupa una plataforma d’aprenentatge basada “en la realitat virtual, l’augmentada i la mixta”, MINUSHU convida els nens a analitzar l’actualitat internacional de forma crítica per mitjà de narracions amb realitat augmentada i virtual, i, finalment, BCN Resol ofereix solucions TIC per a detectar, denunciar i gestionar els conflictes que poden produir-se als centres educatius (com poden ser els trastorns alimentaris, l’assetjament escolar o les drogodependències) i en l’entorn laboral.

Una de les missions de la UOC és «fomentar el desenvolupament econòmic impulsant empreses de base innovadora amb impacte social i projectes d’emprenedoria, i enfortint els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat», tal com apunta el vicegerent de la UOC, Eduard Bosch. És per això que, a més d’Invergy, la Universitat compta amb Hubbik, una plataforma per a l’impuls de l’emprenedoria i la innovació que acompanya projectes emprenedors amb impacte social en els diversos estadis del seu desenvolupament.

Els ofereix, entre d’altres serveis, formació, mentoria i suport a la incubació; també els orienta en la cerca de finançament, i és fruit d’aquesta orientació que Immersium Studio, MINUSHU i BCN Resol han aconseguit un cofinançament de 256.000 euros per part d’ENISA, l’empresa pública de l’Estat que finança projectes empresarials viables i innovadors de petites i mitjanes empreses.