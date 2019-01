Catalunya assoleix un màxim històric el 2018 amb més de 3,3 milions de contractes de feina

Els sector que més va contractar l'any 2018 va ser el dels serveis, amb un 80% dels contractes, seguit per la indústria (13,3%), la construcció (4,3%) i l'agricultura (2,5%). En comparació amb un any abans, la contractació va créixer en tres dels quatre sectors, especialment a la indústria (+6,3%), els serveis (+4,8%) i la construcció (+1,5%). En canvi, la contractació va caure un 8% en agricultura en comparació amb el 2017.

Catalunya va tancar el 2018 amb la formalització de 3.329.419 contractes de treball, un màxim històric, segons l'informe de Balanç de la contractació laboral elaborat per l'Observatori de Treball i Model Productiu. En els 12 mesos de l'any passat es van signar, també, un nombre rècord de contractes temporals, prop de 2,9 milions, i es va assolir el tercer millor registre de la història en indefinits, assolint els 463.177 contractes.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació