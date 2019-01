La Plataforma Aprofitem els Aliments presenta el documental de com es va gestar la #zerofoodwastebcn

La Plataforma Aprofitem els Aliments va organitzar a finals de novembre la #zerofoodwastebcn, un gran banquet gratuït fet amb aliments que queden fora dels circuits comercials. Finalment es va elaborar menjar per a 1.500 persones, van participar 150 voluntaris i tot plegat va esdevenir una gran festa de la solidaritat i la consciència contra el malbaratament alimentari. Ara, els promotors ha presentat un vídeo de 3 minuts on es relata com es va gestar la macrotrobada.

La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) és una associació formada per persones i entitats lligades a la prevenció del malbaratament alimentari. És gent que treballa en xarxa, apropant tots els agents implicats en la cadena dels aliments (productors, empreses, entitats, consumidors…) per trobar solucions comunes davant de tant de menjar que es malmet, producte dels hàbits dels circuits comercials, bé sigui perquè el producte és massa madur, bé perquè no és prou estètic, bé sigui perquè els restaurants el rebutgen. La PAA va ser una de les impulsores de la #ZeroFoodWasteBCN que es va celebrar el 24 de novembre passat, en el marc de la Fira la Pionera que es fa a la Rambla de Poblenou. El repte era aconseguir cuinar 1000 racions amb aliments rescatats, i finalment se'n van arribar a servir 1.500.

De la magnitud de la trobada, del treball en equip dels voluntaris, de la divulgació i de les crides a la responsabilitat a l'hora de consumir els aliments, de la festa que es va generar a l'entorn de la iniciativa se n'ha elaborat aquest video per convidar a reflexionar. Un microdocumental que, sense gaires paraules, posa en valor 'la força del gest i la narració col·lectiva'.