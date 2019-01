La PAHC denuncia un veí de Manresa que té 16 famílies sense aigua en un bloc ocupat

54 persones, entre elles 30 menors, viuen sense aigua corrent des de fa una setmana en el bloc que la PAHC va ocupar, ara fa tres anys, al barri de la Parada. Concretament, es tracta del número 29 del carrer Amadeu Vives.

El motiu, segons han explicat des de la plataforma, és que un veí del bloc del costat, el 31, no deixa que la companyia Aigües de Manresa accedeixi a l'edifici per reparar l'avaria que provoca aquesta situació. Per aquest motiu, la PAHC ha decidit denunciar el veí davant del jutjats de guàrdia de Manresa, i els afectats no descarten emprendre més accions si no se soluciona el problema. A Manresa, la PAHC té actualment cinc edificis ocupats.