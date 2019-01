El Sindicat de Llogaters ocupa la seu del PSC per exigir a Sánchez que reguli els preus del lloguer

A Barcelona, els portaveus socialistes Salvador Illa i Eva Granados han baixat a parlar amb els manifestants, que no han quedat satisfets amb les explicacions, i han seguit ocupant la recepció de la seu del partit. “Ens hi estarem fins que Pedro Sánchez rectifiqui”, asseveren.

Tanmateix, denuncien, el govern espanyol no contempla cap de les mesures previstes en el decret llei que haurà d'aprovar aquest dimarts al Congrés dels Diputats. “El meu lloguer, que el pagui el PSC!”, “Els lloguers ens ofeguen” o “Ens hi va la vida” són alguns dels lemes que s'han pogut escoltar a les portes de les distintes seus del partit socialista.

Recorden les plataformes per al dret a l'habitatge que el govern espanyol es va comprometre a engegar diverses mesures de control dels preus del lloguer que evitin la bombolla de l'habitatge que està agreujant la situació de centenars de famílies en grans ciutats i la seva àrea metropolitana.

El Sindicat de Llogaters i altres col·lectius en defensa del dret a l'habitatge han ocupat aquest dilluns la seu del PSC a Barcelona per exigir al govern de Pedro Sánchez que reguli els preus del lloguer. Amb el lema #RegulacionAlquileresYa, desenes de persones també protesten a Madrid, Màlaga, València i Pamplona.

