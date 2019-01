‘Som Natura’: com podem tenir un planeta més saludable?

Com podem tenir un planeta més saludable? Els científics han qualificat la greu pèrdua de biodiversitat que estem patint com la ‘sisena gran extinció’. Expliquen, els científics, que és la primera que afecta directament els humans i que va a una velocitat més vertiginosa. Al voltant d'aquesta reflexió, el Museu Blau de Barcelona presenta l'exposició ‘Som Natura’.

“Confiem que, amb la nostra intel·ligència i treball cooperatiu, serem capaços d’aturar la pèrdua de patrimoni natural i conservar la biodiversitat. Moltes persones i organitzacions ja ho estan fent. El canvi ja és en marxa”, rebla la presentació de la mostra. La intenció és que els que la visitin se sumin al moviment de persones que treballen per canviar el món i fer un planeta més sostenible on pugui viure tota la humanitat. .

L’exposició convida a fer a un recorregut dividit en set àmbits amb l’objectiu que les persones surtin de l’exposició commogudes per la bellesa i la sensació de benestar que ens aporta el contacte amb la natura. Que entenguin el que integra el concepte biodiversitat, sentint-se’n part, i que surtin convençudes que cal adoptar una actitud de compromís i actuar per aturar la pèrdua de biodiversitat, així com invertir esforços en restaurar els sistemes ecològics que s’han malmès.

L’exposició pretén transmetre que aquestes accions són indispensables per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, la salut i el benestar de les persones. També vol fer entendre que la biodiversitat és una riquesa de primer ordre pel país i que és possible actuar personalment, i sobretot de manera col·lectiva.

Així mateix, però, vol explicar quins són els límits del planeta, com el canvi climàtic, l'extinció d'espècies, la disminució de la capa d'ozó o l'escassetat d'aigua dolça. A més, conviden a la ciutadania a participar en un dels 90 projectes de ciència ciutadana que hi ha a Catalunya.