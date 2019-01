SOS Costa Brava demana a la Generalitat que publiqui la moratòria de construccions a 500 metres del litoral

La plataforma SOS Costa Brava demana a la Generalitat de Catalunya que publiqui amb la màxima rapidesa possible la moratòria urbanística que prohibirà noves construccions en la franja costanera entre Portbou (Alt Empordà) i Blanes (Selva) durant un any. El govern català ja ha avançat que durant un any no donarà noves llicències i suspendrà les que estan en tràmit. La previsió és que la moratòria s'aprovi aquest dijous en una comissió extraordinària d'Urbanisme a les comarques gironines. La plataforma creu que la restricció afectaria a set projectes en tràmit a diferents punts del litoral gironí.

Un d'ells és a Aiguaxelida, al terme municipal de Palafrugell (Baix Empordà), on l'entitat ja va denunciar a finals de desembre que s'hi estaven produint tales d'arbres sense els permisos necessaris. De fet, aquest hauria estat el detonant d'aprovar la moratòria de forma tan precipitada. Al mateix municipi de Palafrugell també hi ha projectes de noves construccions una d'elles a Cap-roig i una altra a Llafranc que quedarien paral·litzades.

Altres urbanitzacions afectades, segons SOS Costa Brava podria ser la reparcel·lació de Cala Morisca de Tossa de Mar (Selva), en què l'Ajuntament vol transformar 32,2 hectàrees de sòl forestal per permetre la transformació turística de la zona. També hi ha en tràmit un projecte urbanístic a la Cala Aiguablava de Begur (Baix Empordà), un altre a Sa Guarda de Cadaqués (Alt Empordà) i un últim a Llançà (Alt Empordà).

Un pla urbanístic per a la Costa Brava

Més enllà de la moratòria, SOS Costa Brava ha demanat al govern català que impulsi l'aprovació del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Segons la plataforma, aquest document ha de promoure la desclassificació dels sectors urbanitzables no desenvolupats i dels polígons de sòl urbà que afecten a zones forestals i que encara no estiguin desenvolupats. Les entitats també reclamen que la Generalitat protegeixi els terrenys amb pendents superiors al 20% i sòls amb valors naturals i paisatgístics de la Costa Brava.

A més, la plataforma també vol veure com quedarà el planejament urbanístic a la Costa Brava més enllà d'aquesta prohibició a 500 metres de la costa. De fet, la plataforma ha avisat que hi ha altres projectes que no saben si s'inclouran en aquesta moratòria, però que afecten per igual el territori gironí. Tot i així, la moratòria podria no aturar alguns dels projectes que ja s'estan construint. És el cas de Sa Riera, a Begur i la Pineda d'en Gori a Palamós (Baix Empordà).