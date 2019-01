La Federació de Cooperatives Agràries s'oposa a l'aplicació d'una taxa pel consum d'aigua dels ramats

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) s'oposa a la proposta del Govern d'aplicar un impost addicional per l'ús de l'aigua a les granges de porcí i aviram. La modificació s'introduiria mitjançant l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

La FCAC considera que les taxes imposades es convertirien en un nou impost al sector sense cap contraprestació per als ramaders. El cost actual de les explotacions per la gestió de les dejeccions ramaderes se situa entre tres i sis euros el metre cúbic de purí, i la nova taxa suposaria un impacte d'uns 2.800 euros afegits per explotació, a compte d'un servei que no s'utilitza, segons la Federació.

Ramon Armengol, responsable de ramaderia de la FCAC, al·lega que l'aplicació d'aquest gravamen per l'ús de l'aigua a les granges de porcí i aviram és una mesura “arbitrària i injusta”, ja que la taxa s'aplicaria per un servei de sanejament que resultaria “inexistent”.

Les poques aigües brutes generades per les explotacions ramaderes es gestionen, segons Armengol, juntament amb les dejeccions, que són tractades o aplicades en sòl agrícola i “en cap cas abocades a la llera pública que depèn de l'Agència Catalana de l'Aigua”. Segons la FCAC, el Govern preveu aplicar aquest impost de manera gradual. Amb plena implantació l'any 2020 la recaptació se situaria en 2.450.000 euros.