Es busquen pagesos per arrencar fruiters de pinyol i combatre la crisi de preus

El Departament d'Agricultura està cercant pagesos que vulguin arrencar explotacions de fruita de pinyol (préssec, nectarina i paraguaià) com una mesura per combatre la crisi de preus que arrosseguen aquestes varietats des de l'estiu de 2014 arran del veto rus. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament, Carmel Mòdol, ha explicat que s'ha enviat un correu a 15.000 productors on se'ls interpel·la per acollir-se a aquest pla d'arrencada que estaria subvencionat amb 5.000 euros per hectàrea.

“Estarem expectants fins al 18 de gener per veure quanta gent s'apunta”', ha dit Mòdol, que espera sumar unes 1.000 hectàrees per tenir “'condicions'” per reclamar a Madrid el finançament necessari per començar a fer efectiu el pla aquest 2019. El Departament d'Agricultura vol arrencar 2.000 hectàrees de fruiters de pinyol entre el 2019 i el 2020 com a mesura de xoc per combatre la crisi de preus que afecta aquestes varietats des del veto rus a l'exportació d'aliments a Europa.

Aquest volum d'hectàrees equivaldrien a uns 80 milions de quilos de préssecs, nectarines i paraguaians que és la xifra que Rússia ha deixat d'importar als productors catalans. Carmel Mòdol assegura que si s'aconsegueix arribar a aquesta xifra d'arrencada es podria “controlar” la producció i d'aquesta manera “maniobrar més bé al mercat” davant la nul·la possibilitat que Rússia es torni a obrir a la importació o que la Unió Europea apliqui mesures compensatòries.

El Pla d'arrencada, inclòs al Pla d'acció per a la fruita dolça que el Departament va presentar el passat mes de maig, necessita un finançament de deu milions d'euros per poder subvencionar amb 5.000 euros cada hectàrea de fruiters que s'arrenqui. Els productors que s'hi acullin podran arrencar un màxim de tres hectàrees de la seva producció amb el compromís de no tornar a plantar durant quatre anys préssecs, paraguaians o nectarines, ni a les hectàrees arrencades ni a cap altra parcel·la de la seva explotació.

La voluntat d'Agricultura és finançar el pla a mitges amb el Ministeri després de la negativa d'Europa d'aportar diners per aquesta estratègia. Mòdol ha explicat que des de Madrid se'ls ha posat com a “condició” que per hi hagi el “compromís” del sector per arrencar un volum d'hectàrees determinat i és en aquest punt on el Departament ha enviat a 15.000 pagesos una comunicació on se'ls pregunta si estarien disposats a acollir-s'hi. Fins al proper 18 de gener caldria disposar d'un mínim de 1.000 hectàrees perquè pugui tirar endavant el Pla i des del passat 8 de gener, quan es va enviar el correu als productors, ja se n'han aconseguit al voltant de 300.

Malgrat que la passada campanya de la fruita els preus van anar a l'alça per la davallada de producció a causa de les condicions meteorològiques, Mòdol confia que els pagesos amb aquelles varietats més antigues o que vulguin canviar el seu model d'explotació s'acabaran acollint al Pla per aconseguir el volum desitjat per poder-lo tirar endavant.

Si no és així, ha dit, hauran de “valorar perquè un sector que ho ha passat tant malament, quan se li pregunta si vol arrencar aquelles varietats amb menys valor comercial, no està disposat a aprofitar-ho”. De fet, Mòdol recorda que aquesta és una mesura que ha estat sol·licitada per les mateixes organitzacions sindicals i de productors.

El 85% de les hectàrees de fruita de pinyol que hi ha a Catalunya estan ubicades a les terres de Ponent mentre que també se'n troba entre u 10 i un 12% a les Terres de l'Ebre i la resta estan repartides per alguns punts de la demarcació de Barcelona.

“Aquí estem rallant el monocultiu”

En Josep Castells és un productor de fruita de pinyol d'Alcarràs (Segrià) que assegura que a la zona estan rallant el “monocultiu” de varietats com el presseguer, la nectarina i el paraguaià. Afegeix que a causa de la crisi de preus el futur “és complicat a mig i llarg termini i per això volem optar a cultius alternatius”. Ell és un dels que ha contestat el formulari del Departament d'Agricultura per arrencar tres hectàrees de la seva explotació i assegura que fins i tot n'arrencaria més si es pogués.

Segons Castells, amb el Pla d'arrencada es podria trencar amb “una estructura de treball ja feta”. Suposa canviar de maquinària i estar entre tres i cinc anys sense produir. Amb l'incentiu econòmic que aporta l'Administració per arrencar es pot “crear un coixí” per passar aquests anys i tirar endavant a partir d'aquí. Ell ja fa uns anys que va començar a canviar de cultius i va plantar ametllers. Sense tenir clar si el Pla tirarà endavant o no enguany ja ha arrencat una finca de paraguaians on hi té previst plantar més ametllers.

El sector no només aposta per l'ametller per trencar amb aquest monocultiu sinó que també es planten oliveres o cultius d'horta. Altres alternatives són varietats d'os no tant sensibles a la crisi de preus com el cirerer o fins i tot tornar a plantar varietats que fa quinze anys es van arrencar com la poma o la perera.