L'economia verda mou 603 milions d'euros a Barcelona i dona feina a 6.000 persones

Les polítiques municipals d'economia verda i circular mouen 603 milions d'euros cada any a Barcelona i generen uns 6.600 llocs de treball, segons un estudi de l'Ajuntament. El primer tinent d'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello, ha destacat la necessitat de reforçar el paper de l'economia verda i circular com a sector estratègic, i ha constatat que l'Ajuntament va “pel bon camí” perquè un 13% del pressupost municipal actua com a tractor en aquest àmbit. La quarta tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha remarcat que l'aposta de l'Ajuntament busca també fer polítiques que millorin el dia a dia de la gent i ajudin a capgirar la situació de contaminació i de baixos nivells de reciclatge i reutilització.

En el marc d’una jornada celebrada a Barcelona Activa, s’ha presentat l’estudi que analitza els resultats de les mesures implantades per l’Ajuntament de Barcelona en el període 2016-2019 en els àmbits d'energia, aigua, residus, verd urbà, mobilitat i qualitat de l’aire, habitatge, desenvolupament econòmic local, consum, comerç i turisme i sostenibilitat transversal.

L’estudi conclou que les inversions i despeses públiques de l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit representen 349 milions de mitjana anual, un 13% del pressupost anual del consistori durant el mandat 2016-2019. Aquesta aposta pública mobilitza, a la vegada, 254 milions de mitjana anual d'inversions i despeses privades.

Tot plegat fa que les polítiques públiques d’economia verda i circular implantades en aquest mandat suposin, com a mínim, una mobilització d’inversió total de 603 milions per any. Per partides destaquen mobilitat i qualitat de l’aire, verd urbà i habitatge (51%, 19% i 15%, respectivament).

Les polítiques públiques en aquest àmbit han generat més de 1.380 llocs de treball permanents anuals de mitjana. Destaca l’ocupació permanent en verd urbà (69% de les plantilles generades) i en mobilitat (12%). No es comptabilitza la plantilla de TMB i d’altres empreses de transport metropolità ja que són llocs de treball indirectes i amb aportacions d'altres administracions públiques.

A la vegada, aquestes polítiques públiques han generat més de 5.200 llocs de treball temporal directe cada any. Destaca de nou l'ocupació generada en mobilitat, habitatge i verd urbà. Si se li sumen els llocs de treballs indirectes, suposen una mitjana global de 9.400 llocs temporals anuals.