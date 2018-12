Lots socials del grup Créixer, una oportunitat de fer regals amb compromís

Els lots Créixer es posen a la venda de cara a la campanya de Nadal i van destinats a totes aquelles empreses, organitzacions o particulars que vulguin fer un obsequi amb valor social, ja que la compra d’aquests productes suposa una acció socialment responsable, sumant oportunitat i compromís social.

El grup Créixer està format per empreses socials de Catalunya que tenen com a finalitat la generació de llocs de treball per a persones amb discapacitat, amb especials dificultats o amb risc d’exclusió social. Segons els responsables de la Fundació MAP “el grup permet cooperar i crear aliances” entre les empreses que en formen part, la majoria de les quals són centres especials de treball o empreses d’inserció, per donar sortida als productes agroalimentaris propis que elaboren i que generen un alt retorn econòmic i social per a les persones i el territori, ja que actualment donen feina en conjunt a més de 130 persones amb situació de vulnerabilitat.

Els tres formats de lots que s’han dissenyat: Gourmet, Dolç i Maridatge, contenen productes diversos de proximitat i de qualitat, com ara embotits, formatges, oli, cava, vi, torrons, xocolata, melmelades, patés, galetes… Els promotors asseguren que un dels principals atractius de Créixer és la diversitat de productes d’arreu del territori, així els lots són una bona plataforma per donar a conèixer els productes de cadascuna de les entitats.

Fa tres anys aquest grup va decidir ajuntar els productes i oferir lots a les altres entitats o a empreses durant l’època de Nadal. L'any passat el grup el formaven 7 empreses socials, i enguany ja en són 14 les que hi aporten els seus productes: els formatges d’elaboració pròpia Muuu Beee de la Fundació MAP (Ripollès), la xocolata i els torrons de Sant Tomàs (Osona), el vi de l’Olivera Cooperativa (Urgell), la cervesa artesana Sikaru de la Fundació Badalona Capaç (Barcelonès), les caixes de fusta d’Ilersis (Segrià), la melmelada Can Moragues de la Fundació Privada Astres (la Selva), les galetes artesanes El Rosal de l’Associació Alba (Urgell), les llavors caramel·litzades i les xocolatines d’Ordi Natura (Barcelonès), els torrons, bombons i rajoles de l’associació Hi Som (Vallès Oriental), els embotits artesans Mallart 1916 de la Fundació Mas Albornà (Alt Penedès), la mel i lactis de la Lleteria les Obagues Talma (Les Garrigues), els olis i les olives Hortus Aprodiscae d’Aprodisca (Conca de Barberà), els patés d’Aliments Onyar de la Fundació Ramon Noguera (Gironès) i els formatges Muntanyola i els Vins Urpina d’Ampans (Bages).

L’any 2017 es van fer un total de 3.500 lots, una xifra que s’espera igualar o superar aquest 2018.

Els lots Créixer es poden comprar a través de les pàgines web de cadascuna de les empreses productores.