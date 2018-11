Neix l’Observatori de l’Economia Social 21 per generar coneixement i estendre aquest model econòmic

L’Observatori de l’Economia Social Segle XXI (OES 21) ha estat presentat aquest dimarts a Barcelona explicitant el seu objectiu de generar coneixement sobre el sector i fomentar aquest tipus de model econòmic, basat en les cooperatives i les fundacions.

Amb aquest propòsit, els seus treballs de recerca tindran per objectiu aprofundir en la rellevància del model de l’economia social davant dels reptes socials, econòmics i ambientals que planteja l’evolució de l’economia i de la societat. De l'economia social se n'ha destacat la participació que tenen els treballadors a les empreses, la distribució dels beneficis no sotmesa a quotes o accions i el seu impacte social i ambiental.

En la seva presentació, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha dit que el valor més important que té l'economia social és que posa "al centre les persones". Segons el conseller, la millor eina de distribució de la riquesa i preservació de la cohesió social és el treball digne, cosa que l'economia social intenta garantir. Per això, ha dit que el Govern intenta fomentar aquest model econòmic, que a Catalunya ocupa més del 10% de la població activa, genera un 8% del PIB, agrupa a 60.000 entitats i arriba a 5 milions de persones.



Així, ha explicat que el Parlament prepara lleis que crearan un segell que identificarà les empreses d'economia social i millorarà les puntuacions d'aquests tipus d'empreses en els concursos públics de serveis per a les persones.



La presidenta de l'entitat, Maravillas Rojo, ha dit que cal una economia més humana, ja que s'ha millorat l'eficiència en la producció i la creació de riquesa, però no pas en la redistribució d'aquesta riquesa. A més, ha dit que l'economia col·laborativa, no només la basada en plataformes, és una "oportunitat" per a l'economia social. L'Observatori, segons Rojo, pretén fer "visible" l'economia social per tal que la societat la valori. Així, ha posat com a exemple el feminisme, que vol donar visibilitat a les dones perquè siguin valorades.



A banda del valor econòmic i estadístic que pugui tenir l'economia social, Rojo ha dit que l'economia social aporta altres valors menys quantitatius però més qualitatius a la societat. Alguns d'aquests elements es poden calcular amb l'anomenat valor social integrat.



El director acadèmic, Jordi Serra, ha dit que el model econòmic hegemònic "és part del problema, i no pot ser part de la solució", segons recull ACN.



Constituït aquest any 2018, l'Observatori ha estat promogut per la Fundació Blanquerna i Clade Grup Empresarial de l’Economia Social, que agrupa onze empreses cooperatives i el 2017 va ocupar més de 6.100 persones i va ingressar un total de 330 milions d'euros. L'Observatori farà recerca, divulgació i docència i s'ubicarà a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. El Consell Assessor, òrgan consultiu, està format per diverses federacions de cooperatives de Catalunya, com les de treballadors, consumidors i usuaris, agràries i d'habitatge, la Coordinadora Catalana de Fundacions o la Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya. També comptarà amb dues cooperatives de crèdit com Caixa d'Enginyers i Fiare Banca Ètica i sis universitats: la Ramon Llull, la de Barcelona, l'Autònoma, la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili i la de Vic.