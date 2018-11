El 70% de l'àmbit metropolità està "molt per sota" de la norma europea que fa reciclar la meitat de la brossa el 2020

El 70% dels municipis de l'àmbit metropolità està "molt per sota" de la norma europea que estableix que l'any 2020 hauran de reciclar la meitat de la brossa que generin. Així es posa de manifest des de l'entitat Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), on es destaca, però, que per primera vegada des de l'inici de la dècada s'ha trencat l'estancament de la recollida selectiva al territori metropolità.

L'AMB atribueix aquest fet al canvi de model de determinats municipis. En aquest sentit, l'entitat preveu que la recollida selectiva superi el 35% de mitjana el 2018 en aquesta zona. També indica que la quantitat de residus recollits que han estat separats correctament superarà les 500.000 tones el 2018, un 13% més que l'any anterior.

L'entitat destaca els exemples positius que suposen els municipis de Torrelles de Llobregat, Molins de Rei, Castellbisbal, Castelldefels, Sant Just Desvern i Montgat. També cal destacar el cas del barri barceloní de Sarrià, que després d'apostar pel sistema porta a porta, ha augmentat del 19% al 55% el seu índex de recollida selectiva. En vista dels resultats presentats, l'AMB considera que a finals del 2018 hi haurà sis municipis metropolitans que superin els objectius marcats amb horitzó 2020.



L'AMB preveu que la tendència de creixement encetada aquest any segueixi el 2019 si es continuen desplegant els sistemes de recollida individualitzada en més municipis. Uns sistemes que, segons subratlla l'entitat, permeten reduir la generació de residus, classificar correctament per tractar com cal cada material i extreure el màxim de recursos i d'energia a partir dels residus.



Pel que fa a la tipologia de residus que es reciclen, la fracció paper/cartró arriba al 40%, mentre que la de matèria orgànica se situa en el 33%. Aquestes dues són les que han experimentat una crescuda més gran, segons les dades que ofereix l'AMB. Pel que fa als envasos lleugers i el vidre, l'augment ha estat més moderat i actualment se situen en un 30% i un 58%, respectivament.



Un altre fet que es destaca és que la quantitat de brossa que es genera a la zona continua creixent com ho ha fet des del 2013. Durant aquest 2018, cada habitant haurà produït més de 450 quilos de deixalles. Amb tot, el 2018, per segon any consecutiu, s'ha reduït l'increment de resta i, per primera vegada des del 2010, el creixement de la recollida selectiva supera el de la fracció resta. D'aquí la previsió que la quantitat de recollida selectiva s'incrementarà en més de 50.000 tones respecte del 2017 i superarà les 500.000 tones el 2018, cosa que representa un 13% més de materials reciclats que l'any anterior.

Font: ACN