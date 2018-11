Octubre finalitza amb un increment interanual del 4,3% en la factura elèctrica

Una anàlisi de l'associació de consumidors Facua evidencia que el rebut per a un usuari mitjà (355 kWh de consum i 4,4 kW de potència contractada) ha tornat a superar durant l'octubre els 80 euros per tercer mes consecutiu. A l'espera de conèixer què passarà amb les tarifes al novembre i desembre, la factura més cara de l'any fins a la data amb les tarifes semirreguladas (PVPC) ha estat la de setembre, 83,55 euros, seguida de la d'agost, 80, 73 euros, i la d'octubre, 80,66 euros.

Octubre va finalitzar amb una pujada interanual del 4,3% en la factura elèctrica de l'usuari mitjà, segons l'anàlisi de Facua-Consumidors en Acció. El seu import va ser de 3,35 euros per sobre dels 77,25 de fa dotze mesos.



L'associació de consumidors critica que el Govern segueixi sense emprendre mesures d'abast per abaratir el rebut i que frenin l'especulació de l'oligopoli energètic. Les poques accions que ha fet públiques l'executiu de Pedro Sánchez no produiran, segons l'entitat, una baixada significativa en un rebut altament inflat i que es continua sent un malson per a centenars de milers de famílies.



Les anàlisis de Facua posen de manifest que la factura de la llum més cara a nivell històric va ser la del primer trimestre del 2012, quan es va situar en 88,66 euros per a l'usuari mitjà (després de la correcció de la tarifa fixada pel Govern per una sentència del Tribunal Suprem). La segueixen, els 87,81 euros de gener de 2017 i els 83,55 euros d'aquest setembre.



El setembre passat, Facua va traslladart al Govern central un document amb les seves reivindicacions per reduir la factura elèctrica. La baixada de l'IVA de l'electricitat és una de les demandes de l'associació. Baixar-lo al al 4% estalviaria a l'usuari gairebé 130 euros anuals. Així ho posa de manifest una anàlisi realitzada per l'associació prenent com a referència les tarifes dels dotze mesos compresos entre setembre de 2017 i agost de 2018 amb l'aplicació dels impostos indirectes vigents en l'actualitat i la baixada de gairebé 18 punts percentuals que representaria l'aplicació de l'IVA superreduït.



Però la principal mesura proposada per Facua en aquest document és la creació d'una tarifa regulada per a totes les famílies que no superin els 10 kW de potència contractada i determinats límits de consum. L'anàlisi realitzada per l'equip jurídic de l'associació posa de manifest que aquesta fórmula no implicaria contradiccions amb la legislació comunitària. Els desproporcionats preus de la llum, l'absència de competència en el sector i la situació econòmica de les famílies justifiquen l'establiment d'una tarifa fixada pel Govern per protegir els consumidors.



L'associació adverteix que el bo social del Govern de Rajoy va ser fracàs encara més gran que el que es va aprovar durant l'etapa socialista de Zapatero. En aquest sentit, els lleus canvis introduits per l'executiu actual segueixen sense garantir descomptes significatius i manté uns nivells de renda excessivament baixos per accedir-hi.