El CGPJ reforça amb cinc magistrats la secció de l'Audiència de Barcelona que resol els litigis per clàusules sòl

Aquests reforços s'incorporen a una secció que ja en el primer trimestre de 2018 va acreditar una càrrega de treball de pràcticament el 150% i una pendència, a 31 de març de 1.516 assumptes, lleugerament per sobre de la pendència mitjana de la província (1.429), Catalunya (1.181) i Espanya (713). A més, també amb dades del primer trimestre, la resposta de la secció s'havia incrementat temporalment en tres mesos, passant de 15 mesos a pràcticament 18. Aquests elements han provocat l'adopció de la mesura de cinc magistrats de suport.

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va aprovar, en sessió del passat 12 de juny, traslladar al CGPJ la petició de reforços per a la secció 15a que ara han estat aprovats per la Comissió Permanent del CGPJ.

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha aprovat aquest dijous cinc reforços per a la secció 15a de l'Audiència de Barcelona, amb competències en matèria mercantil i condicions generals de contractació. Tres magistrats amb rellevament de funcions (amb dedicació exclusiva) i dos sense rellevament de funcions (amb dedicació parcial) s'incorporaran a la secció que, entre d'altres temes, resol els recursos procedents dels procediments de clàusules sòl i altres productes bancaris complexos

