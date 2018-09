El DARP abona els ajuts a l'agricultura ecològica corresponents a 2017

L'objectiu d'aquest ajut és compensar el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l'operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l'ús de mitjans de sanitat vegetal certificats i l'increment de mà d'obra que solen tenir la majoria d'operadors ecològics. Així mateix, també preveu la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats. En tots els sectors s'estableix un ajut per als cultius qualificats d'ecològics i un altre específic per a període de conversió.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, per donar compliment als compromisos amb els agricultors. La conselleria va fer efectiu divendres l'abonament dels imports corresponents a la campanya 2017 de l'ajut a l'agricultura ecològica, per un import total de 6.488.900,15 euros.

