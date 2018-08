Alemanya obre accés a receptes digitals per als veïns de zones rurals

Petites poblacions de la zona de Baden-Württemberg, on no hi ha farmàcia, han obert un punt de recollida de receptes digitals. Té l'aspecte d'un caixer autòmàtic i des d'allà els pacients escanegen les receptes que els ha estès el seu metge de capçalera. Les farmàcies connectades al punt de recollida els faran arribar el medicament a casa.

Les farmàcies de les zones rurals de la regió alemanya han anat tancant i per a molts dels veïns amb dificultats de mobilitat és un problema. Ara, gràcies a un programa pilot que utilitza tecnologia digital, podran rebre els medicaments a casa.

La prova pilot es va iniciar fa sis mesos i segons l'associació de farmacèutics ha estat una innovació molt funcional. Segons recull Franffurtter Allgemeine Zeitung, el trasfons és que en alguns pobles molt petits encara es compta amb l'assistència d'un metge o bé amb servei alguns dies a la setmana, però la distància a la farmàcia més propera és molt llarga. Aquest fet limita l'accés als medicaments a persones que viuen soles i no tenen una mobilitat fàcil.

Fins ara, aquests punts de recollida de receptes funcionaven a través de la bústia de correus. Això significava que la farmàcia responsable havia d'anar a buidar la bústia, processar les receptes i després lliurar els medicaments. La ruta digital estalviarà temps.

També existeix una versió per a smartphone que escaneja la recepta i l'envia a la farmàcia.