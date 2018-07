Adicae manté l'acusació popular en el primer judici penal per les 'preferents'

El primer judici penal que afrontaven els responsables de la CAM per un dels majors fraus econòmics i socials de l'Estat, ha quedat disminuït segons lamenta Aicec-Adicae en un comunicat. La Fiscalia Anticorrupció, aceptant l'aplicació de la doctrina Botín, i exercint d'advocat dels acusats, ha perdut l'oportunitat d'assentar precedents per evitar situacions com la que es va produir amb aquest frau i que no es tornin a produir situacions similars.

L'anomenada 'doctrina Botín' és una sentència del Suprem on declarava que si el fiscal i l'acusació particular no acusen una persona, ja no pot ser objecte de judici, a pesar que l'acusació popular es mantingui. És a dir, que l'acusació popular no és suficient per a seure en el banc dels acusats a una persona si a més no l'acusen el Ministeri Públic o la víctima directa del delicte.

L'associació d'usuaris de banca Aicec-Adicae anuncia que manté i mantindrà l'acusació popular en el judici penal per les preferents, davant de la suspensió del procediment per part de la Fiscalia Anticorrupció. Ara l'Audiència Nacional haurà de decidir si aplica o no la 'doctrina Botín' davant de delictes que, segons l'associació d'usuaris, han fet molt de mal a l'economia, amb l'aplicació de retallades per diners desviats a la banca. Manuel Pardos, president d'Aicec-Adicae, ha assegurat que l'entitat mantindrà l'acusació popular perquè un mal com el que s'ha causat no quedi impune. Cal una explicació davant de la societat d'aquí la importància que té el judici que va començar fa poques hores i que ha quedat suspès 'sine die', lamenta Pardos i afegeix, 'No se'ls ha condemnat pel crim de veritat que han fet, que és l'esfondrament de les principals caixes d'estalvis, i en canvi, se'ls condemna per unes targetes black, per unes pensions fabricades criminalment, por uns delictes menors'.