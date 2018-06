L'Ajuntament de Barcelona cedeix a entitats socials dispositius tecnològics en desús

L'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Pangea han signat un acord de col·laboració per cedir dispositius tecnològics en desús, restaurar-los i canalitzar-los a entitats socials per allargar el temps de vida útil fins el seu correcte reciclatge final. Es tracta d'una aposta estratègica i d'un compromís per impulsar l'economia social, circular i el consum responsable.

L'acord s'estrena amb una primera donació, a través de l'Institut Municipal d'Informàtica (l'IMI), de 360 ordinadors i 90 monitors, plenament operatius, a Alencop, una de les entitats que s'encarregarà de restaurar-los abans de que siguin cedits a persones o entitats socials beneficaries. El projecte de donació d'equipament informàtic al Circuit eReuse.org permetrà a l'Ajuntament cedir anualment a l'entorn d'un miler d'aparells municipals a mesura que vagin sent substituïts.



Amb aquesta iniciativa els responsables municipals volen impulsar el consum responsable i l'economia circular. Es busca els efectes positius vinculats a la creació de llocs de treball en l'economia social i combatre la bretxa digital, gràcies a facilitar l'accés a la tecnologia a entitats, fundacions, escoles, i famílies, també aquelles que són ateses pels serveis socials.



Amb l'acord signat, el govern municipal es compromet a fer donació d'ordinadors, telèfons mòbils, impressores i fotocopiadores, projectors o portàtils, entre d'altres, que ja hagin quedat obsolets a l'administració. A través del programa eReuse.org, impulsat per l'associació Pangea, aquest material es restaurarà, repararà -en cas de que sigui necessari-, s'actualitzarà i, finalment, s'acabarà cedint a entitats d'economia social de la ciutat.



El procés utilitzat pels membres d'eReuse.org implica l'ús de tecnologies i eines en codi obert que permetran traçar la cadena de custòdia, reportar l'impacte social i vetllar pel correcte reciclatge al final de la vida útil de tots els dispositius electrònics donats per l'Ajuntament de Barcelona. Els usuaris finals rebran els dispositius amb programari lliure instal·lat i en usufructua en temps indefinit, però quan se'n vulguin desprendre hauran de retornar-los al circuit eReuse.org que, en tot cas, decidirà si l'ítem pot ser recirculat de nou o, pel contrari, s'ha d'enviar a reciclar a un punt verd autoritzat.

Aquest conveni amplia l'acord existent des de 2017 entre l'agència municipal Barcelona Activa i l'Associació Pangea amb aquesta mateixa finalitat. Pel que fa a les donacions d'equipament de Barcelona Activa, durant l'any 2017 es van realitzar 4 donacions al Circuit eReuse.org que han representat un total de 564 equips entre sobretaula i portàtils. Part d'aquets material ja ha arribat a les entitats receptores Ton i Guida, Ficat, Fundesplai, EXO, Sant Joan de Déu Terres de l'Ebre i l'escola Ignasi Iglesies.



Electronic Reuse (eReuse.org) és una comunitat d'activistes, grups locals, investigadors, universitats, centres educatius, empreses, entitats de l'economia social, institucions i en general totes les persones i entitats que promouen l'economia circular en l'àmbit de l'electrònica. La seva missió és promoure la societat perquè siguem capaços d'evitar el reciclatge prematur dels dispositius digitals via la pràctica de la reutilització.

Les entitats d'eReuse cooperen per crear comunitats locals procomuns on es comparteixen i mantenen els dispositius captats dels donants. Aquesta fórmula permet a les 18 entitats que actualment formen part del circuit Barcelona escalar, sostenir costos i especialitzar-se en determinats serveis.