La CE i Alibaba, Amazon, eBay i Rakuten firmen un compromís de seguretat per eliminar els productes perillosos

Les empreses signants s'han compromès a respondre les notificacions sobre productes perillosos emeses per les autoritats dels estats membres en un termini de dos dies hàbils i a reaccionar davant dels avisos dels clients en un termini de cinc dies hàbils.

Vera Jourová, comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, defensa la iniciativa davant l'augment de consumidors on line en el marc de la UE. Defensa que el comerç electrònic ha obert noves oportunitats per als consumidors, oferint-los un major assortiment de productes a preus més baixos. Els consumidors, però, han de gaudir de la mateixa seguretat quan compren en línia que quan ho fan a les botigues. Jourová es congratula per aquest compromís fet públic avui i insta "a d'altres mercats online a participar en aquesta iniciativa per fer d'Internet un lloc més segur per als consumidors europeus".

Les vendes online van representar el 20% de les vendes totals al 2016 a la UE segons dades d'Eurostat. Cada vegada més, gran part dels productes perillosos notificats a través del sistema d'alerta ràpida es venen per Internet. D'aquí la necessitat que tots els mercats en línia intensifiquin els seus esforços pel que fa a l'eliminació de productes perillosos. La directiva sobre comerç electrònic de la UE introdueix procediments de detecció i retirada de continguts problemàtics, però no es tracta d'una regulació detallada. Aquestes quatre grans empreses de venda per internet han acordat avui un seguit de compromisos per garantir una correcta protecció dels consumidors de la UE.

Alibabà Group (AliExpress), Amazon, eBay i Rakuten-France es comprometen a adoptar les mesures següents:

Respondre en un termini de dos dies hàbils als avisos de les autoritats comunicats als punts de contacte de les empreses perquè eliminin els catàlegs que ofereixin productes que no siguin segurs. Les empreses han de fer un seguiment de les mesures adoptades i informar-ne a les autoritats.

Facilitar als clients un procediment clar perquè puguin notificar els catàlegs de productes perillosos. Aquests avisos es tractaran amb celeritat i les empreses hauran de donar una resposta adequada en un termini de cinc dies hàbils.

Consultar la informació sobre productes perillosos que figura en el sistema d'alerta ràpida de la UE en el cas dels productes no alimentaris, a més d'altres fonts com la policia.

Facilitar punts de contacte únics a les autoritats dels estats membres de la UE per a les notificacions sobre productes perillosos i la comunicació en matèria de problemes de seguretat dels productes.

Adoptar mesures per impedir la reaparició dels catàlegs de productes perillosos que ja hagin estat retirats.

Oferir informació o formació als venedors sobre la legislació europea en matèria de seguretat de productes, exigir als venedors que compleixin la llei i facilitar-los l'enllaç a la legislació de la UE

Els mercats en línia i la Comissió Europea avaluaran els progressos registrats en els seus compromisos cada sis mesos i publicaran l'informe corresponent.

La Comissió anima a altres mercats online a seguir el bon exemple d'aquestes quatre empreses que han pres avui la iniciativa, i sumar-se i contribuir a la millora de la seguretat dels productes online per als consumidors de la UE.

Més informació