Debat sobre la gestió dels serveis bàsics des de l’economia social en un trobada amb experiències internacionals

Aquest dijous 10 de maig se celebrarà la VIII Jornada Clade amb el títol "Els serveis bàsics des de l’economia social" a l’Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL

L’objectiu de la Jornada és abordar un debat profund amb experiències internacionals sobre el canvi de paradigma que suposa gestionar béns públics des d’una perspectiva de l’economia social i solidària

Clade, Grup Empresarial d’Economia Social, celebrarà el proper dijous 10 de maig la seva VIII Jornada Clade amb el títol Els serveis bàsics des de l’economia social. La ponència central anirà a càrrec del vicepresident de Social Economy Europe (Xarxa Europea de les Ciutats i Regions per l’Economia Social), Luigi Martignetti, i comptarà també amb una taula rodona d’Experiències internacionals gestionades per l’economia social que, en els seus distints llocs d’origen, estan contribuint al canvi de paradigma de la gestió dels serveis bàsics des d’una nova perspectiva.

Provinent d’Holanda, parlarà la Fundació Buurtzorg, que amb un sistema propi sobre l’atenció domiciliària a persones amb necessitats de cura complexes, està important el seu model a altres països. Gertje van Roessel serà la responsable de traslladar aquest model d’assistència, del qual el diari The Guardian, fa unes setmanes, explicava el seu cas d’èxit com a exemple per a empreses similars.

Des d’Alemanya, Rainer Hinrichs-Rahlwes, especialista en energies renovables i com a representant de la Federació Alemanya d’Energies Renovables, traslladarà a l’auditori el model de gestió que ha convertit el seu país en líder del sector d’energies renovables.

Per últim, es donarà a conèixer l’experiència local d’Aigua.coop, la cooperativa que treballa per aconseguir un nou model de gestió de l’aigua, allunyada de la gestió mercantil, més sostenible i més participativa.

L’objectiu de la Jornada és compartir un espai d’intercanvi de coneixements i reflexions sobre les possibilitats que aporta l’economia social, amb empreses constituïdes amb aquests principis, en la gestió dels serveis bàsics com l’atenció a les persones, l’aigua o l’energia.

Clade és el primer grup empresarial de l’economia social i cooperativa de Catalunya. Constituïda com una cooperativa de segon grau, està integrada per deu entitats membres: Abacus Cooperativa, Lavola, Suara Cooperativa, Grup Som, Comunitat Minera Olesana, Escola Sant Gervasi Cooperativa, Corma, Orquestra Simfònica del Vallès, Fundació Blanquerna i Cooperativa Plana de Vic. Nascuda l’any 2004, té per missió impulsar un projecte comú d’economia social i el desenvolupament empresarial eficient i sostenible dels socis, aportant coneixement, eines de gestió i oportunitats de cooperació i multiplicant les pròpies capacitats. Clade va ocupar l’any 2017 més de 5.400 persones i va assolir uns ingressos agregats de 305 milions d’euros.

Jornada:

Els serveis bàsics des de l'economia social

Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL (Carrer Valldonzella, 12, 08001 Barcelona)



Hora: De les 16 a les 18:45h