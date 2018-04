L'ACA destinarà més de 6 milions a restaurar riberes i millorar la connectivitat fluvial

Segons un comunicat de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, la planificació hidrològica vigent (2016-2021) preveu millores a les conques dels rius Llobregat, Besòs, Francolí, Gaià, Cardener, Tordera, Fluvià, Muga i Ter, entre d'altres. Aquestes mesures contribuiran al compliment dels requeriments i compromisos establerts en el Pla de gestió per a la recuperació de l'anguila europea a Catalunya, que deriva de l'aplicació del Reglament 1100/2007 de la Comissió Europea.

L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) té previst destinar més de sis milions d'euros per a restaurar la vegetació de ribera i la morfologia de rius i rieres i millorar la connectivitat fluvial i la mobilitat dels peixos en els rius catalans.

