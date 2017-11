UE: Serveis de pagament electrònic més innovadors i més segurs

Avui publica la Comissió Europea una normativa que farà que el pagament electrònic en els establiments comercials sigui més segur i que els consumidors puguin triar proveïdors de serveis de pagament que ofereixin solucions més còmodes, més innovadores i més eficients. La normativa ve derivada de la recent revisió de la Directiva sobre serveis de pagament i pretén seguir el ritme de l'evolució en què es desenvolupa el comerç electrònic.

La normativa també permetrà que els consumidors facin servir els serveis innovadors que prestin proveïdors tercers, també coneguts com a empreses de tecnologia financera, tot mantenint, però, la protecció de les dades i la seguretat d'empreses i consumidors europeus. S'hi inclouen solucions i eines de pagament que també permetran gestionar les finances personals agregant informació provinent de diversos comptes.

L'objectiu principal de la Directiva sobre serveis de pagament és millorar el nivell de seguretat i confiança dels pagaments electrònics. Concretament, aquesta nova Directiva exigeix als proveïdors de serveis de pagament que desenvolupin l'autenticació reforçada del client, és a dir, una autenticació que validi la identitat de l'usuari d'un servei o d'una operació de pagament. Per tant, la normativa de seguretat que s'ha aprovat avui inclou disposicions molt estrictes per reduir de manera significativa el nivell de frau dels pagaments electrònics i per protegir la confidencialitat de les dades financeres dels usuaris, especialment en el cas dels pagaments per Internet. La normativa imposa que, per fer un pagament, s'hagi de fer servir una combinació de com a mínim dos elements independents, un dels quals podria ser un element físic, com ara una targeta o un telèfon mòbil, i l'altre una contrasenya o una característica biomètrica, com ara una empremta dactilar.

La nova Directiva sobre serveis de pagament també estableix un marc per als nous serveis relacionats amb els comptes de pagament dels consumidors, com ara els anomenats serveis d'iniciació de pagaments o els serveis d'informació sobre els comptes bancaris. La normativa també especifica un seguit de normes de comunicació comunes i segures que hauran de respectar bancs i empreses de tecnologia financera.

Un cop adoptades per la Comissió les normes tècniques de regulació, el Parlament Europeu i el Consell disposaran d'un termini de tres mesos per estudiar-les i donar-hi el seu consentiment. Un cop aprovades, els bancs i la resta de proveïdors de serveis de pagament disposaran d'un termini de divuit mesos per implantar les mesures de seguretat i els instruments de comunicació que escaiguin.

En la majoria dels casos, per fer una pagament, ja no n'hi haurà prou amb la introducció d'una contrasenya o de les dades d'una targeta de crèdit. En alguns casos, a més dels altres dos elements interdependents, també caldrà disposar d'un codi, que només serà vàlid per fer una operació concreta. L'objectiu és reduir significativament l'actual nivell de frau que pateixen tots els mètodes de pagament, especialment els pagaments per Internet, i protegir la confidencialitat de les dades financeres dels usuaris.

La nova normativa també estableix les obligacions que hauran de respectar bancs i proveïdors d'eines de pagament i d'informació sobre comptes bancaris. Els bancs no podran impedir als seus clients que vulguin fer servir aquests nous serveis que ho facin. Qualsevol banc que ofereixi accés als comptes bancaris via Internet haurà de col·laborar amb les empreses de tecnologia financera o amb la resta de bancs que ofereixin aquesta nova mena de serveis. Els bancs hauran de crear canals de comunicació segurs per transmetre dades i fer pagaments.

