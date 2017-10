El TS alerta de nous abusos bancaris, ara sobre hereus d'hipotecats

El president de la sala civil del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán, ha alertat públicament d'un tipus d'abús bancari vinculat a les hipoteques que cada vegada es produeix amb més freqüència. Un abús que, per a major dolor dels afectats, es produeix quan mor l'hipotecat i no pot ser resolt directament pel Suprem, com els casos de les clàusules sòl o les preferents.

Llegim al blog de la federació de consumidors Facua que Marín Castán ha participat en la Cimera Espanyola de la Confiança celebrada fa pocs dies. En el decurs de la seva ponència, el magistrat va explicar que estan arribant als tribunals alguns casos d'entitats financeres que, després d'haver exigit una assegurança de vida per a concedir hipoteques, quan arriba el moment del decés de l'interessat "es desentenen de l'assegurança" i activen l'execució hipotecària per reclamar l'immoble sense esperar que els hereus puguin cobrar l'assegurança i seguir complint amb els pagaments.

La Sala Civil del Suprem ha conegut aquesta pràctica en una trobada recent amb magistrats d'audiències provincials de tot l'estat. Un fet que causa preocupació entre els magistrats ja que consideren que aquestes situacions són injustes i molt dificils de tallar. Marín Castán considera que davant d'aquest fet és 'imprescindible una reforma legislativa'.

La llei recull una llista taxada de motius que permeten frenar una execució hipotecària i l'existència d'una assegurança que permeti fer front als pagaments no està entre elles. A més, resulta que les execucions hipotecàries no són matèria objecte de recurs davant del Tribunal Suprem, que no pot donar cobertura jurisprudencial als jutges perquè impedeixin aquestes pràctiques.



