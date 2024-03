L’economia social i solidària i el cooperativisme són models inherents al feminisme

Maizal és una cooperativa de comunicació d’Argentina. Aquest any lidera, en el marc del Dia de la Dona, una campanya internacional sota el lema “Ens Volem Associades”, juntament amb altres set cooperatives de comunicació i disseny de l’Argentina, l’Uruguai, Colòmbia i Catalunya, per a reconèixer el cooperativisme com un model socioeconòmic alineat amb el moviment feminista.

Què vol dir “Ens Volem Associades”? Per què el nom?



Vivim en un sistema capitalista, on cada cop s'incentiva més l'individualisme en l'àmbit laboral. En aquest context, neix la campanya "Ens Volem Associades" que pretén enfortir el cooperativisme i l'economia social i solidària com un model socioeconòmic més equitatiu, sostenible i feminista.



Per tant, amb la campanya volem arribar a totes les persones que no coneixen el cooperativisme, per explicar-los com ens agradaria que fossin les relacions laborals: justes, respectuoses i horitzontals.



Com entén Maizal el feminisme?



És una manera de construir una societat equitativa, per tant, som partidàries de continuar batallant perquè totes les persones tinguem les mateixes oportunitats i drets. A més, considerem que el feminisme ha de ser transversal. En aquest cas, nosaltres estem abordant la qüestió des de l'àmbit laboral.

La campanya “Ens Volem Associades” vol que les relacions laborals siguin justes, respectuoses i horitzontals





Quin paper juga l'economia social i solidària i el cooperativisme en la lluita?



Són qüestions inherents. El model socioeconòmic de l'economia social i solidària i el cooperativisme són feministes, ja que els valors que plantegen i promouen en l'àmbit laboral, de les relacions i de la reproducció de la vida estan alineats amb el feminisme. Per exemple, defensen les relacions horitzontals, unes condicions més agradables o posar al centre les necessitats de les persones.



Així doncs, considerem que si el cooperativisme s'allunya del feminisme perd la seva essència. És cert que tenim una visió romàntica, i que segurament hi ha cooperatives on existeixen problemes de gènere, però no hauria de ser.



Com sorgeix la idea d'activar una campanya internacional pel 8M?



Neix en una conversa interna de Maizal sobre la necessitat de conèixer la realitat d'altres cooperatives fora de l'Argentina. Amb aquestes ganes vam començar a contactar amb diverses entitats d'arreu del món, i així ens hem trobat amb equips humans molt macos amb els que coincidim en mentalitat i maneres de treballar.



En aquest punt, vam decidir ajuntar-nos vuit cooperatives de dones i intercooperar en una campanya internacional de comunicació pel 8M, "Ens Volem Associades" que busca enfortir l'economia social i solidària perquè és un model basat en la cooperació, compromès amb les cures, la sostenibilitat i el feminisme.

Les dones patim situacions similars en punts diferents del planeta perquè estem dintre d’un sistema capitalista i patriarcal





Què tenen en comú les cooperatives d’Americà Llatina i de Catalunya perquè puguin intercooperar?



Vivim situacions similars en punts diferents del planeta perquè estem dintre d’un sistema capitalista i patriarcal. Això, respon al fet que hàgim patit experiències semblants com ara sentir-nos incòmodes treballant, no poder desenvolupar-nos professionalment o cobrar menys que els nostres companys homes desenvolupant les mateixes tasques.



Per això, apostem pel cooperativisme, ja que considerem que dintre d’aquest model almenys es donen aquestes discussions i s’aposta perquè tothom tingui els mateixos drets. Volem que la campanya “Ens Volem Associades” continuï obrint aquests debats tan necessaris.



És aquest l’objectiu de la campanya?

Sí. Primer de tot, volem commemorar el Dia Internacional de la Dona i promoure l’economia social i solidària i el cooperativisme com a models socioeconòmics feministes que creen espais per noves converses. A més, volem que la iniciativa sigui mediàtica perquè arribi a tothom.

Qui pot associar-se a la campanya?

Cooperatives i organitzacions de l’economia social i solidària, i també, persones individuals que s’identifiquin amb els valors i objectius de la campanya.



Com ha estat l’experiència d’intercooperar amb diverses organitzacions?



Increïble. Estem encantades del projecte que hem creat conjuntament, però sobretot felices d’haver conegut a les persones amb les quals hem treballat. Cadascuna de nosaltres hem aportat mirades diferents, i així de manera col·lectiva hem creat la campanya.

Llavors teniu la intenció de repetir aquesta experiència?

Sí, de fet ja estem pensant en com continuar intercooperant per altres anys i dates.



Com definiries Maizal per una persona que no us coneix?

Som un grup de persones que hem somiat en fundar una cooperativa per oferir serveis de comunicació a projectes alineats a la nostra ideologia. Volem treballar del que ens agrada sense comprometre els nostres valors. Per això, els nostres clients són actors de l’economia social, entitats governamentals, fundacions o organitzacions de la societat civil.