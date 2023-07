“No cal que fem grans empreses, moltes petites empreses juntes poden fer coses potents”

I l’últim receptor de tot plegat, que és l’espectador, com nota tot aquest canvi en la manera de fer i de ser?

Per un cantó, a nivell de programació s’ha generat un cert estil, inclusió de gèneres, agents musicals entès de forma més àmplia que potser abans no havien passat per la sala o per un lloc gran, cèntric o amb certa atracció. Els continguts crec que ja van dient coses. Tot i que seguim llogant la sala, la línia editorial està quedant bastant clara sense molts subratllats ni haver de fer grans proclames. Evidentment, cadascú té el seu nivell d’atenció als detalls, però si la gent s’hi fixa, veurà les formes de funcionar, els elements que van canviant. És evident que hi ha coses que el públic no veurà. Que hagin col·locat les cadires la gent d’Impulsem, el públic no ho veu perquè a aquella hora no ha entrat a la sala i aquesta és la part que hem de veure com la comuniquem, si té sentit comunicar-ho. Estem mirant com fer-ho sense ser uns pesats, sense explicar cada cosa que fem i per què la fem. És un dels reptes comunicatius que tenim, que la part pedagògica no sigui cansada per a la gent, que potser només vol saber quin concert hi ha la setmana següent i que no li expliquis la vida. L’altra cosa que fem a nivell de comunicació és intentar generar i pactar espais per difondre coses que passen al nostre voltant i que no fem nosaltres, que no passin a la nostra sala: si hi ha una activitat a Sant Pau del Camp, alguna cosa que passi al barri, que estiguem situats. Sabem on som, fem la nostra activitat però som conscients que passen coses al nostre voltant i si a tu t’interessa el nostre concert potser també t’interessa no sé què que fan a la festa major del Poble-sec al cap d’uns dies. Anem fent petits intents per explicar-nos.

En aquest exercici d’enxarxament no podem oblidar que qualsevol projecte està en un ecosistema. Com definiries l’estat d’aquest ecosistema de cooperativisme cultural?

Jo crec que, per un cantó, hi ha molta efervescència i cada cop hi ha més múscul com per anar generant aquestes estructures de segon i tercer grau que puguin posar coses en comú i aspirar a créixer i a explicar-se millor. I per l'altre, crec que tots els equilibris segueixen sent molt justets. Sí, ens n’anem sortint, però tot està sempre vorejant la sostenibilitat. Crec que el repte està aquí. Sembla que hi ha un creixement però, és real? És sostenible? És per viure? Per sobreviure? I l’energia que requereix. Hauríem de trobar entre totes la manera que això no fos anar a la contra tota l’estona, que pogués ser una forma més natural i més feliç de fer i que no fos sempre haver-te de definir per demostrar que no ho fas amb el model habitual sinó amb un altre.

I sortir de l’endogàmia que genera el propi sector.

Exactament. En aquest sentit nosaltres potser podem ajudar una mica perquè com que som una mena d’híbrid estrany, podem fer contactes amb altra gent, mostrar altres maneres de fer les coses i que també funcionin. Aquesta podria ser una manera, però veig molt potencial i alhora crec que hi ha molta energia. I estic en contra d’allò que diuen: l’energia no es crea ni es destrueix. Sí que es pot arribar a destruir, l’energia. I hauríem de trobar la manera que tot això sigui sostenible, no hauria de ser tan cansat, tot plegat. És més un desig que un anàlisi.

Consideres que Paral·lel 62 és un model que es podria replicar a altres espais de Barcelona o de Catalunya?

No sé si encara podem parlar de model, no hi havia un model preestablert, l’estem parint mentre fem, però sí que és una via o un cas d’estudi o com li volguem dir. Això de model sembla molt gros. És una possibilitat que s’obre de salt d’escala, d'aquests equilibris entre públic i privat, el que és mainstream i el que no ho és tant. En altres països passa i no es parla de model, però una finestreta potser sí que obre.