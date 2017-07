L'ICRA desenvolupa un aparell per mesurar el consum d'energia en temps real i la potència òptima per a l'usuari

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha desenvolupat l'Innowatt, un aparell que s'incrusta als comptadors de llum. A diferència d'altres que comencen a recollir informació un cop instal·lats, aquest poden estirar les dades de fins a sis mesos enrere abans de la seva instal·lació.

A través de diferents programes es pot calcular la potència òptima a contractar i també el consum d'energia en temps real. De moment, a la depuradora de Blanes ja l'han provat i s'estalviaran 5.000 euros anuals rebaixant els kilowatts contractats. Per ara, ofereixen assessorament a instal·lacions industrials però més endavant volen arribar al client domèstic amb el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils.

L'energia elèctrica pot arribar a suposar el 45% del cost de funcionament d'una estació depuradora d'aigües. Per tal de reduir costos i fer un ús més eficient de les energies, tres investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua han desenvolupat l'InnoWatt. Es tracta d'un dispositiu que s'instal·la als comptadors elèctrics. A diferència d'altres de ja existents, permeten obtenir dades dels comptadors de fins els darrers sis mesos. Al seu interior hi ha la corba horària de càrrega que marca quina potència es consumeix en cada hora en concret. En base a aquesta informació, han desenvolupat un programa que permet saber la factura en temps real "amb una precisió del 100%", asseguren. Lluís Bosch, Fèlix Vinyals i Lluís Corominas han hagut de fer els càlculs de les diferents franges horàries i els càlculs d'impostos establerts en el BOE per tal de poder-ho calcular.



Totes aquestes dades passen després per un tercer programa informàtic que analitza dades de consum al llarg d'un any i permet saber quina és la potència més adient a contractar.



De moment, s'ha posat en marxa a les depuradores d'Empuriabrava i Blanes. En el primer cas, els investigadors encara estan treballant les dades obtingudes. En canvi, en el segon ja han tingut un estudi del consum i han vist que la potència contractada es podia abaixar. Això farà que la depuradora de Blanes pagui 5.000 euros menys d'electricitat anuals.



El control remot i arribar als clients domèstics són els dos grans objectius pendents dels investigadors de l'ICRA. Ara mateix, ja ofereixen l'InnoWatt a instal·lacions industrials per tal de fer-los estudis del consum elèctric. La seva idea però es poder fer un sistema de lectura d'aquestes dades de manera remota. Per tal de poder accedir a l'aparell sense ser-hi presencialment treballen per instal·lar-hi uns mòdems 3G.



Properament, també tenen l'objectiu que aquesta tecnologia pugui arribar als clients domèstics i per això volen desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils per tal de fer-ho realitat.

