Un 71% dels usuaris no aprofita la seva assegurança de la llar

· El 30% dels assegurats no ha passat mai un parte a l'asseguradora, 4 de cada 10 no sap amb quines cobertures compta amb l'assegurança de la llar i el 25% no sap quan li cobren per tenir la llar assegurada.



· El 50% afirma no haver-se llegit sencera la pòlissa i fins un 28% confessa haver-lo signat i no haver-ho tornat a revisar



· Aliments en mal estat, assetjament digital a menors, o assistència de viatge apareixen entre les assistències més desconegudes de l'assegurança de la llar





Encara que l'assegurança de la llar no és obligatoria més del 70% de les famílies té contractada una assegurança de la llar, bé per decisió pròpia (65%) o bé perquè està lligada a la hipoteca i en aquest cas l'assegurança és obligatòria per llei. Tot i l'elevat percentatge de llars assegurades gairebé 4 de cada deu usuaris no sap amb quines cobertures compta en el seu dia a dia.

Les dades formen part d'un estudi elaborat per Coverfy, una plataforma que gestiona una app en la què, entre d'altres, s'ofereix un servei de recerca de la millor oferta disponible per cobertures similars. Del document se'n desprèn que es contracten àmplies cobertures, però no se sap quanta despesa suposa l'assegurança o què és exactament el que cobreix.

Segons l'estudi, la mitjana del que paguen els espanyols per la seva assegurança de llar es troba entre els 200 € i 400 €, en el 45% dels casos. El 27% dels enquestats diu pagar menys de 200 €, i fins a un 25% no sap què està pagant per la seva assegurança. Les dades obtingudes de l'enquesta rebelen que l'assegurança multirisc seria la més contractada, tan si va lligada a la hipoteca com la que es contracta a nivell particular.



Un desconeixement que genera duplicitats i sobrecoberturas



Un dels principals problemes que genera el desconeixement de les cobertures de les assegurances és pagar sense treure-li el màxim partit. Segons les dades de l'estudi fins a un 70% de les persones podrien estar en aquesta situació, per deixadesa o ignorància de les opcions que ofereix, haver perdut l'oportunitat de passar un parte a la seva asseguradora davant de determinats danys de la llar, enfront del 30% dels casos que si que revisen amb l'asseguradora el problema o la incidència.

Coverfy, aprofita per donar alguns consells per aprofitar al màxim l'assegurança de la llar com comprovar que no hi ha duplicitat en les cobertures de les diferents pòlisses, perquè per exemple, els associats a les comunitats de veïns poden tenir clàusules que coincideixen amb la de la llar. La tecnologia posa a l'abast de l'usuari un servei d'alertes personalitzat i útil que ajuda a estar al dia de les novetats en el sector. Una aproximació ajustada al continent per això recomana si convé anar al cadastre o bé, tenir present que les assegurances bàsiques han de incendis, problemes en les canonades, robatori, assetjament digital a menors. A partir d'aquí, es poden ampliar davant d'incidents com la cobertura dels aliments que s'han malmès per deficiències en la nevera, danys a tercers que poden ocasionar les mascotes o fins i tot l'assistència en viatges.