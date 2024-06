El projecte d’intercooperació Catalunya Ciutat Rural impulsa una Festa Major

Sant Joan de Mediona serà l’escenari de la Festa Major de Catalunya Ciutat Rural, un projecte d’intercooperació de l’economia social i solidària de l’Alt Penedès i l’Anoia. La jornada té els objectius d’afavorir que iniciatives locals transformadores facin xarxa i promoure el coneixement d’aquestes entre la ciutadania.

La Festa s’iniciarà dissabte 29 de juny amb una dinàmica per a entitats on es visibilitzaran les connexions establertes entre elles arran del projecte Catalunya Ciutat Rural i on es generaran espais per crear-ne de noves. Posteriorment, hi haurà tallers de circ i jocs a mans de Teatre Trecalet i en Deivitlong de Clown Effect, dues propostes de Mediona. També es podrà gaudir de mostres de cultura popular dels municipis de la zona, i concerts a càrrec de la Sidral Brass Band i All Foll Friki Folk. Durant tota la jornada, es podrà fer un tast de productes del territori.

Aquesta iniciativa vol exhibir el recorregut fet pel projecte d’intercooperació Catalunya Ciutat Rural, nascut el març de 2024, per revitalitzar el món rural català a través del treball en xarxa entre entitats, cooperatives i col·lectius locals. Tres mesos després del seu naixement, s’han generat noves sinergies entre les organitzacions dels municipis participants, s’ha impulsat el programa Inkuba, destinat a acompanyar cinc projectes d’economia social incipients, i s’han realitzat formacions sobre el mercat social, la intercooperació i les finances ètiques.

Catalunya Ciutat Rural és una iniciativa impulsada per les cooperatives El Risell, Bildi Grafiks i Arç Corredoria d’Assegurances i que impacta en deu municipis de l’Alt Penedès i l’Anoia: Mediona, Font-Rubí, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, La Llacuna, Orpí, Santa Maria de Miralles, Carme i Capellades, sota la creença que per crear entorns rurals resilients i dinàmics econòmicament es necessita capital social, cooperació entre territoris i generar visions compartides sobre el futur del territori.