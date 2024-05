El diari de l’economia social i solidària, Jornal.cat, actualitza la imatge corporativa per consolidar el seu posicionament com a mitjà de referència dels projectes que promouen una economia per la vida.

"Des que Jornal.cat s'ha posicionat com a mitjà d'actualitat de l'economia social i solidària, el gener de 2023, més de 43.000 persones diferents han llegit continguts sobre el sector, és clar que interessa la possibilitat de fer economia d'una altra manera. Hem de tenir les estructures de comunicació necessàries per fer d'altaveu a l'economia que ve", destaca Aina Serra, directora de Jornal.cat.

La nova marca s'ha treballat en col·laboració amb la cooperativa Bildi Grafiks i neix sobre la unió de dos conceptes: la força transformadora de l'economia social i solidària, d'una banda, i la importància d’humanitzar l’economia per l'altra. Per això, es juga amb dos blocs tipogràfics que contrasten entre elles. El bloc tipogràfic principal, que serveix d'identificador, crea un impacte inicial mitjançant el pes tipogràfic augmentat. El bloc secundari, que posa context de diari digital mitjançant el domini .cat, ens acosta a les persones mitjançant un traç manual i lleuger. Així, s'aconsegueix una marca única i amb caràcter, que reflecteix la contundència, però també humanitat dels projectes i iniciatives reflectides en el diari.

Pel que fa al color, es manté el vermell com a color corporatiu principal (amb petits ajustos per a augmentar contrastos), però s'incorporen tota una gamma de colors de baixa saturació, fent l'ullet als colors de paper que diferents periòdics han utilitzat al llarg de la història. Aquesta gamma complementària aportarà un aire més fresc a les aplicacions de Jornal.cat i ajudarà a diferenciar i ordenar tant seccions com aplicacions.

D'altra banda, la nova marca elimina la paraula digital del descriptiu per mantenir el vincle amb l'actualitat del sector alhora que s'obre la porta a l'impuls de continguts multiformat com pòdcast, vídeos, llibres o edicions impreses.