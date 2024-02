L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona presenta una guia per fomentar la contractació pública socialment responsable

CoopCamp ha presentat, aquest dimarts, una Guia de Contractació Pública Socialment Responsable del Camp de Tarragona amb l’objectiu que els pròxims anys s’incorporin aquestes mesures en les licitacions i contractes, tot afavorint la participació de les organitzacions d’Economia Social i Solidària en aquest àmbit.

L’acte de presentació ha comptat amb la intervenció del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, Juli Silvestre, l'equip de CoopCamp que ha treballat per a comptar amb aquesta guia i amb membres de la cooperativa Facto, qui s’ha encarregat d’elaborar-la.

L’objectiu de la publicació de la guia és que l’administració pública del Camp de Tarragona agregui pràctiques i estratègies per millorar l’accessibilitat de l’Economia Social i Solidària a la contractació pública i que, alhora, incorpori valors i sigui responsable socialment i ambiental.

L’edició d’aquest material forma part del treball de l’Ateneu d’impulsar i dinamitzar l’Economia Social i Solidària al territori. A més a més, és una proposta que sorgeix de la feina específica de la Taula Territorial de la Contractació Pública Socialment Responsable que l’Ateneu convoca des del 2022 per desplegar accions conjuntament amb l’administració pública en aquest àmbit. És des d’aquest espai de treball que s’ha considerat que la contractació pública és una de les maneres més efectives d’impulsar l’Economia Social i Solidària des de l’administració pública. Per aquest motiu, CoopCamp ho ha fixat com un eix de treball prioritari i estratègic al territori.

La Taula Territorial de la Contractació Pública és un espai de trobada per a personal tècnic i càrrecs electes de les administracions públiques locals i comarcals que té per objectiu facilitar els processos i eines necessàries al territori, així com oferir formacions i exemples de polítiques públiques d’impuls de l’ESS.

La guia que avui tot just es presenta neix en aquest context com una de les primeres eines que identifica quines són les principals línies d’acció necessàries per a incrementar la Contractació Pública Socialment Responsable al territori. El document es presenta com una eina teòrica i pràctica que recull el marc jurídic i normatiu general i també valora la contractació pública i l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona i, a més, també es fixa en els diferents cercles Promou i finança: sectorials i territorials de CoopCamp. La guia també inclou una proposta d’aplicació de clàusules socials, ètiques i ambientals, tant des dels criteris automàtics com des de les mesures especials d’execució. El contingut de la guia serà el punt de partida per a la feina a desenvolupar a la pròxima Taula Territorial de la Contractació Pública.

L’accés tant al contingut de la guia com de l’informe executiu que s’ha elaborat, és gratuït i es pot consultar al web de CoopCamp.

Altres accions que impulsa CoopCamp per fomentar la contractació local i responsable

La publicació d’aquesta guia és una nova acció de CoopCamp amb la voluntat d’impulsar i dinamitzar l’Economia Social i Solidària al territori, però no la primera. Prèviament ja ha publicat dues edicions del Catàleg de l’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona, un recurs que recull els productes i serveis que ofereixen aquestes iniciatives del Camp de Tarragona amb l’objectiu de facilitar, agilitzar i simplificar la compra, el consum i la contractació local i responsable.

També ha convocat formacions en gestió de licitacions públiques per a la consolidació de les entitats de l’Economia Social i Solidària del territori, per tal que estiguin més preparades per donar resposta als processos de licitació que publica l’Administració Local en els diferents sectors.

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – CoopCamp és un dels 14 ateneus impulsats pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Fomenta la creació de noves iniciatives socioeconòmiques transformadores, lligades al territori, i la generació d’ocupació de qualitat. També treballa en l’enfortiment d’una xarxa d’intercooperació de l’economia social i solidària al Camp de Tarragona