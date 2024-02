Els reptes de la transformació tecnològica de les entitats en la segona edició de La Febrerada

La Febrerada, la segona trobada festiva de l’economia social i solidària (ESS) de Barcelona, ha reunit més de 160 persones a Bloc4BCN, el nou pol cooperatiu de la ciutat que arrencarà l’activitat al març. La sessió matinal ha estat dedicada a la reflexió i inspiració sobre innovació tecnològica, l’estratègia digital dels projectes i les noves plataformes.

La directora de Serveis d’Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, Ester Vidal Pujol-Xicoy, ha destacat “la necessitat de crear un full de ruta comú per saber quins recursos tenim i necessitem que ajudi a seguir i avançar en l’àmbit tecnològic”. Per la seva banda, Guillem Llorens, president de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), comenta que “un dels grans reptes dins de la transformació digital és com afrontem els nostres processos de manera més eficient que acabi beneficiant el nostre benestar”.

La taula rodona sobre transformació tecnològica ha comptat amb diversos agents i experts com la directora de Desenvolupament Corporatiu a TechBCN, Mar Galtés, que ha volgut desmitificar la imatge que la tecnologia, no ha de fer llunyana a l’ESS, “tot el contrari, la pot fer créixer, hem de veure la tecnologia de manera optimista” perquè ens podem beneficiar tots com ja està passant en la medicina. En aquesta línia, el coordinador del projecte M4Social a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Gerard Sentís, ha destacat “la necessitat que els pressupostos incloguin la despesa en innovació digital, que es vegi reflectit aquest canvi digital. Tenim els deures de formar el personal, directius i tècnics, per una millor gestió de les dades i una cultura més innovadora”.

La formació és un aspecte que també ha valorat la responsable de Comunicació i Màrqueting de FACTO, Meritxell Naranjo, cooperativa que ha creat l’aplicació digital per trobar feina dins del món de l’ESS, ‘Up me up’. “Cal no fer-nos esclaus de la tecnologia, sinó que estigui al nostre servei. Per a nosaltres, l’app és una eina per arribar al públic generalista per donar a conèixer la nostra manera d’entendre el món”, ha sentenciat.

“Per a nosaltres, la tecnologia no deshumanitza, ens serveix per treballar millor. També ens ha permès reflexionar amb els processos, repensar la manera com treballem, ens ajuda a trobar l’equilibri”, ha assegurat la directora de Fil a l’Agulla, Neus Andreu, que han incorporat la tecnologia en la gestió de la cooperativa.

La ciberseguretat també s’ha posat sobre la taula amb la dada que 2 de cada 3 entitats no tenen destinat ni un euro en seguretat. Font: Jornal.cat

La ciberseguretat també s’ha posat sobre la taula amb la dada que 2 de cada 3 entitats no tenen destinat ni un euro en ciberseguretat. “És una urgència destinar recursos en aquesta qüestió”, ha reclamat Gerard Sentís. Així, ho ha destacat la responsable de l’Àrea d’Atenció a les Entitats Sòcies de Sinergia TIC, Anna Villa, “hi ha una maduració de les entitats de l’ESS sobre la tecnologia, però els hi cal acompanyament i serveis per entendre-la. És necessari l’empoderament tecnològic”.

La Febrerada a la tarda: pòdcast en directe i festa a Paral•lel 62

A la tarda, les activitats es desplaçaran a la sala Paral·lel 62, que s’ha convertit en un espai cultural de referència per la ciutat i que és gestionat per un grup de cooperatives. El vespre acabarà amb una activitat festiva amb espectacles i concerts amb les bandes: Guineu, Tribade, La Mercabanda i Dj Trapella.

La Febrerada neix el 2023 com un espai de trobada, celebració i reflexió de l’ESS que organitzen conjuntament AESCAT amb l’Ajuntament de Barcelona.