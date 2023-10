El Festival Esperanzah! celebra la seva 15a edició

El festival Esperanzah!, la festa de l’economia social i solidària, ha celebrat la 15a edició, els dies 6, 7 i 8 d’octubre. Durant aquests dies, hi han assistit centenars de persones al Parc Nou del Prat del Llobregat per gaudir de la programació musical, de circ i d’espais amb pensament crític.

La carpa de l'Espai Esperanzah, creada en col·laboració amb LaFede.cat, ha estat un espai de referència del qüestionament de la configuració de la societat actual. A través de xerrades, tallers, debats, l’organització ha volgut trenar i enfortir la xarxa d'entitats i organitzacions que treballen per “un altre món possible”.

Aquest espai vol esdevenir un altaveu de totes elles perquè la seva feina arribi a molta més gent i així, que l'Esperanzah 2023 sigui la casa de nombroses veus locals i internacionals imprescindibles i inspiradores, asseguren des de l’organització.

Durant els tres dies de festival han tingut lloc taules de debat i reflexió com “Fem front a l’extrema dreta”, “Música per a la transformació social”, “Festivals amb consciència” i “Emergència climàtica. Viure per evitar el col·lapse”. A més a més, també s’han celebrat xerrades com la de l’Indira Ranamagar “Prou nens i nenes a les presons” i tallers com el de rap o el de graffitti.

També, la programació musical i de circ ha estat un dels eixos vertebradors del Festival com a eina de transformació social amb propostes musicals carregades de sentit, com Iseo&Dodosound, Adala, Las Karamba, Sergi Carbonell, Jhana Beat i La Otra, entre alguns dels noms destacats.





15 anys del Festival Esperanzah

Aquest any se celebra la 15a edició com a festival cooperatiu agitador, impulsor i acompanyant de projectes, creant un ecosistema local d’economia social i solidària amb més de 75 iniciatives. En els darrers anys, el Festival Esperanzah ha recaptat i donat més de 400.000€ a organitzacions com Open Arms, Caminando Fronteras, Dones Sàvies de Sant Cosme, Nzuri Daima, Stop Mare Mortum, entre moltes altres.