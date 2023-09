Acció Cultura Viva es consolida com alternativa als festivals musicals convencionals a les festes de La Mercè de Barcelona

El projecte Acció Cultura Vida (ACV) celebra la seva setena edició en el marc de la festa major de La Mercè de Barcelona, durant els dies 22, 23 i 24 de setembre. La iniciativa continuarà reivindicant el seu caràcter col·lectiu, assembleari i divers a través de la música urbana i de tota mena d’activitats artístiques i xerrades.

L’ACV destaca per la seva programació elaborada a través d’una convocatòria oberta, amb més de 600 propostes presentades aquest any, i per una gestió des dels principis de l’economia social i solidària.

Aquest 2023, a més, el festival s’expandeix pel districte de Sant Andreu, mantenint els dos escenaris habituals al recinte de la Fabra i Coats i sumant un escenari a la plaça de Can Fabra, on hi haurà concerts divendres i dissabte, i un a la Nau Bostik, el diumenge.

Pel que fa a la programació, l’Acció Cultura Viva destaca per la seva diversitat de cultures. Compta amb artistes com L’Beel, amb referències als sons àrabs i francesos; Masta Quba, rapera i activista mexicana que escampa el missatge feminista; Dyamise Squad, un DJ amb cos de ball inclòs amb estils com l’afrobeat, el hip-hop i el dancehall; i Rodrigo Laviña, representant històric del rap català en grups com Pirat’s Sound Sistema i At Versaris.

Un dels grups que hi participaran és ‘Ruinosas y las Strippers de Rahola’, que tocarà dissabte al Recinte de la Fabra i Coats.

Aquesta diversitat artística la permet el procés participatiu en la tria de les propostes, amb pluralitat de veus i decisions consensuades. La diversitat va en línia amb els principis del projecte, que destaca per la seva perspectiva feminista, LGTBIQ+ i antiracista. A més, es tracta d’un festival inclusiu, amb programa en Braille, espais accessibles, Punt Lila i servei de barra de beguda sense alcohol.

El festival s'emmarca en el programa Cultura Viva impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el suport de la Direcció de Serveis d’Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible per assajar noves formes de gestió col·lectiva en la cultura. Les decisions es prenen en comissions de treball obertes i es posen en comú en un plenari participatiu.