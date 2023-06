Es constitueix l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial

El proper dijous 6 de juliol es constituirà l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial en un acte que se celebrarà a Barcelona. La iniciativa és fruit del treball realitzat al Fòrum de la Transició Ecosocial, impulsat per entitats com la XES, Coòpolis i ODG, que arran dels resultats obtinguts i la situació actual han vist necessària la creació d’una assemblea al respecte.

La trobada de constitució de l’Assemblea servirà per debatre i aprofundir sobre els cinc objectius principals del projecte. Des de les entitats impulsores pretenen que sigui un espai d’articulació i d’incidència pública per a l’impuls d’una transició ecològica justa, democràtica i ecofeminista.

Els objectius principals del projecte són: ser una veu en el debat públic, fer incidència política i generar un relat atractiu sobre la transició; desenvolupar un programa polític compartit a partir del manifest i dels 17 blocs temàtics presentats al Fòrum; afavorir processos de transició ecosocial des de l’àmbit local; afavorir la coordinació estratègica entre totes les lluites de resistència; i fer seguiment i recolzar el desplegament d’accions derivades dels cinc eixos de treball del Fòrum i de les organitzacions i entitats membres de l’Assemblea.

En el manifest, les entitats impulsores destaquen que la superposició de crisis actuals mostren la necessitat d’un model social que respongui a les necessitats bàsiques de la població en equilibri amb l’ecosistema. A més, afirmen que per arribar a aquest model “necessitarem que l’acció individual i col·lectiva es retroalimentin, ja que sinó no seran possibles els canvis estructurals”. Finalment, destaquen que tot i que estem davant d’un dels majors reptes de la història de la humanitat, un altre futur és possible.

D’aquesta forma, es pretén que l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial esdevingui un espai referent pel canvi i per construir un futur sostenible, amb perspectiva ecosocial, feminista i climàtica.