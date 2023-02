L’alumnat de l’escola FEDAC de Manresa crea la cooperativa del bé comú per construir un refugi climàtic obert al barri de Valldaura

L’alumnat de l’escola FEDAC de Manresa ha creat una cooperativa del bé comú per construir un refugi climàtic al pati del centre, obert a tot el barri de Valldaura.

La cooperativa basa el seu model socioeconòmic amb la finalitat d’assolir una bona vida per a tothom en un planeta sa, ubicant les persones al centre i on les accions de les empreses provoquin un impacte social i medioambiental positiu. Dins d’aquest marc, els refugis climàtics, espais que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat per a la població durant episodis climàtics extrems, van en la línia dels valors de la cooperativa del bé comú.

En aquest sentit, cada grup escolar està treballant durant tot l’any en projectes i activitats relacionades amb la sostenibilitat, el cooperativisme i l’emprenedoria a través de competències educatives com les matemàtiques, la tecnologia, l’enginyeria o la llengua. El resultat final seran productes o serveis com sabons artesanals, elaboració de compost, futbolins de materials orgànics i d’altres objectes creats pel jovent del centre per a poder finançar la construcció d’aquest refugi.

Pel centre és important que l’alumnat sigui protagonista de tot el procés i la veu que expliqui l’experiència viscuda. En aquest sentit, Marina Solà, alumna de 6è de Primària, ha destacat que “fer aquests projectes són una gran experiència; suposa alguns reptes difícils com haver d’explicar-ho en públic però també ens ajuda amb la millora de l’expressió oral i ens fa sentir importants”. Per a Xènia Gramunt de 4rt d’ESO, “participar en aquest projecte em fa sentir que ajudo la societat i l’entorn; fer projectes en l’àmbit de l’escola és important però si, a més a més, els apliquem a l’entorn té un impacte més gran i ens fa sentir empoderats”.

Alumnes de FEDAC Manresa en la presentació del projecte

Precisament, aquest és l’objectiu de l’escola: fer que els alumnes siguin el centre de tot. Segons la directora general de FEDAC Manresa, Alba Pérez, “volem aconseguir un procés d’empoderament del jovent i que siguin conscients de l’entorn que tenim i de la necessitat d’estar lligats a la natura per cuidar-la”. En aquest sentit, el projecte, que engloba totes les etapes educatives del centre, creu en una “nova escola”. “Hi ha una manera de fer diferent, una nova manera de veure l’individu”, ha assegurat el cap de comunicació i professor de Secundària i Batxillerat, Rodolf Clotet.

La cooperativa del Bé Comú, amb el suport del professorat del centre, s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al qual l’escola està adherida com a agent local dins l’Agenda Urbana de Manresa 2030.

La idea inicial sorgeix l’any passat quan totes les escoles FEDAC incorporen el Bé Comú, un projecte educatiu transversal que prioritza les estratègies de transparència, cooperació i col·laboració de totes les persones que formen la comunitat educativa en bé del col·lectiu.