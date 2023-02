La cooperativa audiovisual Bruna publica una sèrie de reportatges amb material didàctic per reivindicar l’alimentació sostenible com a dret bàsic

La cooperativa audiovisual Bruna ha publicat ‘Al primer crit!’, quatre capítols en format vídeo sobre alimentació sostenible a Barcelona amb l’objectiu d’incidir en la necessitat d'accessibilitat, la desmercantilització i la proximitat de tot el circuit comercial relacionat amb el menjar. La sèrie documental és de lliure accés per a instituts i s’acompanya d’activitats i preguntes per a la matèria de Cultura i Valors de l’ESO. El material ha arribat a les escoles de la ciutat de Barcelona aquest mes de desembre.

El projecte pretén fer reflexionar un públic jove sobre com arriben els aliments a la nostra taula, posant el focus en intermediaris i persones consumidores com a agents del canvi. Carlos Juan Mita, membre de la cooperativa audiovisual, assenyala que una bona manera d’arribar a molta gent és a través de les escoles: “volem entrar a les cases a partir de la gent més jove, perquè és aquí on trobem la potencialitat del canvi”

El guió dels reportatges ha estat elaborat a partir de reflexions plantejades als projectes del municipi relacionats amb l’alimentació sostenible: “vam anar a gravar als mateixos projectes, no teníem un guió preestablert, sinó preguntes”, explica Mita. Sobre la base dels vídeos i amb la col·laboració de dos professionals de l’educació, s’han preparat activitats i preguntes en el marc d’una unitat didàctica per a la matèria de Cultura i Valors a partir del segon cicle de l’ESO, que també es pot fer servir per al primer amb una adaptació. En aquest sentit, el material es pot aprofitar també per a les matèries de Ciències Naturals i Ciències Socials adaptant-ne les competències. La voluntat de l’equip és que “sigui de lliure accés i gratuït perquè qualsevol docent de Barcelona, de l’àrea metropolitana o d’arreu del territori català pugui fer-ne ús”.

Aquest projecte ha estat impulsat i finançat per l’Ajuntament de Barcelona, gràcies al servei ‘Impulsem el que fas’, dins del marc de les activitats portades a terme com a capital de l’alimentació sostenible.