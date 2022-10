El cistell de productes bàsics s'encareix un 15,2% als supermercats, la major pujada de preus en 34 anys

El cistell de productes bàsics s'ha encarit un 15,2% als supermercats en l'últim any, segons un estudi de l'OCU, que ho qualifica com la major pujada de preus en 34 anys. L'augment de tarifes és generalitzat ja que afecta el 95% dels 239 productes del cistell de consum.

Destaquen productes com l'oli de gira-sol (amb una pujada del 118%), les magdalenes i la margarina (+75%) i els plàtans, pasta, oli d'oliva i farina, amb increments de més del 50%. Només hi ha 12 productes en la categoria d'higiene (com el xampú, -5%) i les fruites exòtiques (alvocat -10% o kiwi, -6%) que baixen anecdòticament el preu. Entre les grans cadenes de supermercats, les del grup Dia (de +15,2% a +17,1%) i Mercadona (+16,2%) són les que més han pujat les tarifes.

Vigo i Ciudad Real, les dues ciutats més barates

Com a contrapartida, els supermercats que menys han augmentat els preus són Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) i BM Urban (8,8%). “No obstant això, la pujada de preus ha estat generalitzada i bastant homogènia”, ha reiterat l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L'informe de l'OCU –realitzat a 1.180 supermercats distribuïts en 65 ciutats– assenyala que es poden estalviar fins a 994 euros de mitjana amb una bona elecció del supermercat. Les cadenes més barates són Tifer, Supermercats Dani i Family Cash, mentre que les més cares són Sánchez Romero, Ulabox, Novavenda i Amazon. Vigo i Ciudad Real són les dues ciutats més barates de l'estat espanyol, mentre que les més cares són Palma, Barcelona, Girona, Madrid i Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.

La Rioja, Extremadura, Galícia i Múrcia són les quatre comunitats més econòmiques, i Balears i Catalunya són les dues on cal rascar-se més la butxaca per anar a comprar. L'hipermercat Alcampo de Coia a Vigo és el més barat inclòs a l'estudi de l'OCU, mentre que el supermercat més car d'Espanya és el Sánchez Romero del carrer Arturo Soria de Madrid. Tot i això, a la capital espanyola és on hi pot haver un estalvi màxim de fins a 3.529 euros del cistell de consum depenent del supermercat on es triï fer la compra. Durant els mesos d'estiu, l'OCU ha fet un sondeig paral·lel amb un número reduït de productes, supermercats i ciutats, que indica que la tendència de preus segueix clarament a l'alça.

Baixada temporal de l'IVA i xecs d'aliments per a famílies vulnerables

“El 64% dels productes pugen de preu, davant un 36% que van a la baixa”, ha calculat l'OCU. La forta pujada als làctics, carn de pollastre, pastes i arròs es manté inalterable (un 5,4% d'augment de mitjana en només quatre mesos). “Calen mesures urgents per abaratir de forma efectiva el cistell de consum com, per exemple, una baixada temporal de l'IVA de l'alimentació”, ha exigit l'Organització de Consumidors i Usuaris, que també posa sobre la taula altres mesures com xecs d'aliments per a famílies vulnerables i nombroses que permetin alleugerir els problemes derivats de l'alça extraordinària dels preus i serveis de la llar.