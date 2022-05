El Govern i els sindicats avalen que l'experiència compti un 60% en el concurs de mèrits per estabilitzar 27.500 places

El Govern i els sindicats han ratificat que l'experiència representi un 60% dels punts del concurs de mèrits en una nova reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat (MEPAGC), una setmana després que el mateix òrgan avalés la convocatòria de prop de 46.800 ofertes.

Haver superat un concurs d’oposició sense obtenir plaça, els coneixements de català i l'acreditació de competències digitals es valoraran amb un màxim de 40 punts. El procés extraordinari d'estabilització a l'administració catalana, que busca complir la normativa espanyola de reducció de la temporalitat, s'hauria de convocar abans de l'estiu, segons han indicat fonts sindicats. La via excepcional d'accés per concurs de mèrits afecta 27.584 places, que estan ocupades de forma temporal des d'abans de l'1 de gener del 2016.

La reunió s'ha produït una setmana després que el mateix òrgan avalés la convocatòria de prop de 46.800 ofertes per donar compliment a la Llei 20/21 que marca que la temporalitat, que ara està situada en un 35,5% a la Generalitat, ha de ser d'un percentatge inferior al 8% de la plantilla a finals del 2024.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà ha assegurat que els criteris acordats estan pensats per afavorir l'estabilització del màxim de llocs de treball possible i són un nou avenç “per assolir l'objectiu que compartim tant el Govern com la part social de reduir la temporalitat i aconseguir una ocupació estable i de qualitat a l'Administració de la Generalitat”.

La puntuació es divideix en tres categories. La primera d'elles és els serveis prestats que es puntuaran amb un màxim de 60 punts. Els anys treballats fins al 2006 comptaran 0,166 punts per mes; entre el 2007 i el 2015 s'apuja a 0,333 per mes i els que més puntuació rebran -0,666 per mes- seran els anys entre el 2016 i la data de convocatòria.

L'experiència es comptarà per categories professionals i no per la plaça concreta ocupada. És a dir, un professor que ha fet feina en instituts de diferents ciutats podrà comptabilitzar tota la seva experiència laboral.

També es comptarà l'experiència laboral a altres administracions públiques —com ara l'estatal, la local o en l'àmbit universitari— en categories assimilables, amb una puntuació gradual que va des del 0,055 per mes si és abans del 2006 fins al 0,222 per mes si és després del 2016.

D'altra banda, els treballadors públics que hagin superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça, de la darrera convocatòria finalitzada d'accés al mateix cos i escala funcionarial o d'accés a la mateixa categoria professional laboral podran tenir un màxim de 24 punts. A més, els coneixements de català es premiaran amb 10 punts com a màxim i les competències digitals, a través de certificats com l'ACTIC amb 6 punts.

Tenint en compte que la convocatòria de les proves es vol enllestir amb rapidesa, els treballadors que no disposin dels certificats acreditatius de català superior a l'exigit a l'accés a la funció pública, especialitzat administratiu, jurídic o traductor o l'avançat, mitjà o bàsic d'ACTIC no podran aconseguir-los abans del concurs.

Amb tot, fonts coneixedores de les negociacions asseguren que hi ha prou places perquè el personal interí d'abans del 2016 pugui superar el concurs i creuen que seran molt residuals els casos en què no sigui així. En cas d'empat, es tindrà en compte si la persona està en servei actiu en un lloc similar i els anys d'experiència. Els que no superin els processos, podran optar als concursos ordinaris i alguns col·lectius tindran borses d'interins.

I és que en aquest procediment no s'hi inclouen totes les places temporals de la Generalitat, ja que el total s'eleva fins a les 59.000, un diferencial de 12.200 que caldrà regularitzar mitjançant una oferta d'ocupació pública ordinària que el Govern vol aprovar "al més aviat possible".

Aval dels sindicats de la mesa

Els sindicats presents a la mesa han celebrat l'acord, que ha elevat la proposta inicial de comptar els mèrits en un 53%. "Hem millorat substancialment la proposta inicial i hem treballat per fer que la baremació d'altres mèrits comptés el menys possible", ha explicat la portaveu de la IAC, Assumpta Barbens. La sindicalista s'ha mostrat confiada que el procés servirà per donar estabilitat a la pràctica totalitat dels empleats interins. “Si no creièssim que la gran majoria de persones es quedaran i superaran el concurs, no hauríem firmat els barems”, ha afirmat.

Al seu torn, CCOO creu que han ratificat “un bon acord” perquè garanteix “amb la màxima seguretat jurídica que les persones que porten més temps treballant a l'administració pugui consolidar la seva plaça”, ha dit a el coordinador de l'àrea pública, Manel Pulido. Pulido ha afegit que ara toca pactar els criteris del concurs-oposició i “mirar al futur” per “evitar que aquesta acumulació de temporalitat torni a passar”.

Crítiques de la PIC

D'altra banda, la Plataforma d'Interins de Catalunya (PIC), que no s'asseu a la mesa de negociació, s'ha mostrat en desacord amb la proposta perquè consideren que implica que a partir dels 8 anys i mig d'experiència els anys treballats “puntuen igual” cosa que fa que aquest mèrit “perdi pes”, quan hauria de ser “el més determinant”.

A més, l'entitat ha lamentat que la formació interna “tingui una valoració de 0 punts” i sí que es valorin “dos certificats externs”, que provin l'ús de català i de competències digitals. En el seu cas, reiteren que l'oferta de places és insuficient per estabilitzar tots els treballadors interins de la Generalitat des d'abans del 2016.