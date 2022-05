El Govern encarrega el Pla Territorial que ha d'establir els criteris per la instal·lació de renovables

El consell executiu ha aprovat aquest dimarts encarregar l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya, el document que ha d'establir els criteris generals per instal·lar aquest tipus de plantes arreu del país, així com les directrius per distribuir-les arreu del territori i per minimitzar-ne l'impacte.

A més, el text, que elaborarà l'Institut Català d'Energia (ICAEN), haurà de facilitar les fites necessàries per aconseguir un model energètic descarbonitzat el 2050 i establir, si cal, l'obligació de reserva de sòls per a aquest tipus d'instal·lacions renovables.

Aquest pla ha de permetre la instal·lació del contingent renovable necessari per fer efectiva la transició energètica i la neutralitat climàtica a Catalunya el 2050.

Segons els càlculs del Govern, caldrà instal·lar 12.000 MW renovables addicionals l'any 2030 i gairebé 62.000 MW l'any 2050 per comptar amb un sistema elèctric totalment descarbonitzat. Per fer-ho, caldrà ocupar el 2,5% del territori català per a usos energètics.

L'elaboració del pla haurà de tenir en compte aspectes energètics, mediambientals, culturals, paisatgístics, socials, econòmics, de desenvolupament industrial o de sobirania alimentària, entre d'altres, per cercar un equilibri.

El document haurà de tenir una visió global de Catalunya, incorporar criteris de cohesió territorial com el reequilibri o la solidaritat intercomarcal, i comptar amb la participació local i ciutadana en tot el procés d’elaboració.

Un dels canals per a la participació territorial en l’elaboració del Pla serà la xarxa d’oficines comarcals per a la transició energètica. Aquestes oficines, impulsades per l’ICAEN i en fase de desplegament, facilitaran que les administracions locals disposin del coneixement tècnic necessari per analitzar la informació i fer les seves aportacions.